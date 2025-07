Aurelia Trejos evalúa demanda por uso de canción de Cantares en acto del chavismo: ‘Dionisio Cabal murió a tiempo... no resistiría lo que pasa’

El lunes 28 de julio, Laura Fernández presentó oficialmente su precandidatura presidencial por el partido chavista Pueblo Soberano(PPSO), en la sede de la organización en Barrio Dent, San José. En el acto proselitista, se utilizó, sin autorización, un fragmento de la canción Bandera del icónico grupo costarricense Cantares; situación por la que Aurelia Trejos evalúa una demanda.

El tema, compuesto por Dionisio Cabal e interpretado por Trejos en los tiempos dorados del grupo, sonó al cierre de la actividad, cuando la candidata atendió a público y prensa. Esto provocó la molestia y tristeza de la cantante, quien conversó con La Nación al respecto.

Trejos expresó que su incomodidad no se debe únicamente a que no se pidiera permiso para usar el tema de Cantares, sino porque considera que la canción “contradice absolutamente” los principios promovidos por el chavismo.

“No tienen que ver los principios del partido que está utilizando la canción con los principios de la canción y los principios que motivaron a Dionisio Cabal Antillón a componer la canción. Entonces, eso es muy triste”, declaró la reconocida artista de 77 años.

“La canción se convirtió en un himno y habla sobre el respeto a nuestro derecho social, nuestra democracia, a nuestro pueblo, a la cultura, a la educación; de todas esas cosas que ese partido no representa”, añadió.

Canción de Cantares se utilizó sin permiso durante presentación oficial de la campaña de Laura Fernández

Además, Trejos aseguró que el movimiento chavista no hubiera despertado más que dolor en Cabal; por lo que él tampoco habría autorizado el uso de la pieza musical.

“Dionisio Cabal Antillón murió a tiempo, porque yo creo que él, con su manera tan leal, tan íntegra de ser, no hubiera podido resistir las cosas que están sucediendo en este momento. Habría causado en él una tristeza tan profunda por las cosas que no podemos evitar y que no podemos cambiar y nos entristecen”, comentó consternada la cantante.

Aurelia Trejos quiere sentar un precedente en defensa de sus derechos de autor. (Mayela López)

Finalmente, Trejos reveló que esta es la segunda vez que se utiliza música de Cantares sin autorización por parte de esta tendencia política; anteriormente ocurrió con la canción La hora de Juanito Mora, cuando Rodrigo Chaves era candidato a la presidencia.

Según afirmó la artista nacional, en aquella ocasión, aunque no estuvo de acuerdo, no tomó ninguna medida. Sin embargo, esta vez sí buscará demandar en defensa de los derechos de autor, para sentar un precedente y hacer respetar su voz, que es la protagonista en el tema.

“Mi voz se ha identificado siempre en este país con los partidos que han luchado por este pueblo. Entonces, a mí me mortifica que la gente esté oyendo mi voz —cuando he participado en luchas para rescatar nuestro país y defender nuestras instituciones públicas—, con un partido que para mí no representa ninguno de esos principios", concluyó.