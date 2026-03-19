Viva

¡Atención fans de ABBA! Otro tributo a la música de los suecos llegará a Costa Rica

‘ABBA The History’ tendrá una única función en nuestro país. Vea aquí los detalles del show, entradas y más

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
ABBA The History
'ABBA The History' presentará en Costa Rica un espectáculo con música, coreografías y vestuarios inspirados en la afamada agrupación sueca. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ABBAABBA The HistoryTeatro Melico Salazar
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.