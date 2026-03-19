¡Atención fans de ABBA! Otro tributo a la música de los suecos llegará a Costa Rica

'ABBA The History' presentará en Costa Rica un espectáculo con música, coreografías y vestuarios inspirados en la afamada agrupación sueca.

Esta es una buena noticia para los fans del grupo sueco ABBA: Costa Rica será escenario de un espectáculo tributo a sus canciones.

ABBA The History se presentará una única vez en suelo tico. La cita está pactada para el 9 de mayo en el teatro Popular Melico Salazar, en San José, a las 8 p. m.

“Es un show que recorre su legado musical con una maravillosa puesta en escena”, manifestó la producción en un comunicado de prensa.

ABBA The History tiene una trayectoria de 15 años recorriendo el mundo para llevar el legado artístico de la afamada agrupación.

El montaje, según la producción, se distingue por poseer una alta calidad vocal e instrumental. Además, cuenta con vestuarios inspirados en la agrupación, así como las coreografías icónicas que hicieron famosa a la banda.

'ABBA The History' tiene más de 15 años de recorrer el mundo con su espectáculo. Pronto se presentará en Costa Rica. (Cortesía)

Las entradas ya están a la venta en el sitio eticket.cr.

Desde este jueves 19 de marzo hasta el viernes 20, la venta es exclusiva para clientes de American Express. El sábado 21 y domingo 22, los clientes de BAC Credomatic tienen la opción de compra. A partir del lunes 23, la venta estará habilitada para cualquier tarjeta.

Los precios y localidades son: