¡Atención bailarines de Costa Rica! Este sábado son las audiciones para ‘El Cascanueces’

'El Cascanueces' se presenta tradicionalmente durante la época navideña en Costa Rica. Cientos de niños, jóvenes y adultos hacen pruebas para ser parte del montaje de ballet.

Año con año, el montaje de la obra El Cascanueces llena de ilusión al público en Navidad; pero durante el transcurso del año y antes de subir al escenario, son cientos de niños, niñas, jóvenes y adultos bailarines quienes viven la magia y la ilusión del baile con esta presentación.

Detrás de lo que se ve en escena hay meses de trabajo y ensayos, que para la temporada 2026 están pronto a iniciar. La primera etapa artística se realizará este sábado 9 de mayo con las audiciones, las cuales elegirán a los bailarines que formarán parte del elenco.

De acuerdo con Interamericana de Producciones, encargada del montaje, El Cascanueces es, además de un espectáculo de alto nivel artístico, belleza y magia, un valioso proyecto de extensión cultural y de gran alcance social.

“Es el proyecto escénico e inclusivo más grande de nuestro país, que lleva a nuestra juventud de zonas alejadas o marginales el amor y el interés por la cultura y la danza, y acerca a miles de costarricenses al teatro y al arte”, manifestó la productora en un comunicado de prensa.

El talento costarricense brilla año con año con el montaje de 'El Cascanueces'. (Archivo)

Detalle de las audiciones de El Cascanueces

Este sábado serán las primeras pruebas para la temporada 2026 en las instalaciones del Ballet Ruso, a partir de las 9 a. m. Las pruebas se dividirán de la siguiente manera:

9 a. m.: Audición para niños y niñas

Edades entre siete y nueve años.

Nivel: principiante.

10:45 a. m.: Audición para niños y niñas

Edades entre 10 y 12 años.

Nivel: intermedio.

1:30 p. m.: Audición niñas y niños

Edades entre 13 y 15 años.

Nivel: intermedio – intermedio alto.

3:15 p. m.: Audición Fase I

Cuerpo de baile femenino.

Edades entre 16 y 24 años, preferiblemente.

Nivel: preprofesional / profesional (al menos cinco años de entrenamiento en ballet clásico y tres años en puntas).

La segunda audición será el sábado 20 de junio de la siguiente manera:

9 a. m.: Audición cuerpo de baile masculino

Edades: de 15 años en adelante.

Nivel: intermedio – avanzado.

11 a. m.: Audición Fase II

Cuerpo de baile femenino (solamente las participantes aceptadas en la Fase I podrán realizar la Fase II del cuerpo de baile femenino).

Lugar: Salones de la Escuela de Ballet Clásico Ruso.

Consideraciones importantes para realizar la audición de El Cascanueces

La productora del espectáculo enfatizó que es importante que los participantes sean estudiantes regulares de alguna escuela de ballet o danza de cualquier región del país.

Toda la información, los formularios de inscripción y los requisitos se encuentran en los perfiles de redes sociales de El Cascanueces Costa Rica. También se puede solicitar al WhatsApp 7290-9000.

El formulario debe ser completado y enviado en línea. Además, debe presentarse impreso junto con una fotografía reciente de cuerpo entero, de frente, pies en primera posición y brazos en preparatoria, con el mismo atuendo requerido para las audiciones que se detalla a continuación:

Mujeres: Presentarse con leotardo negro, mallas rosadas o blancas, zapatillas de ballet suaves y zapatillas de punta (cuando procede); el cabello recogido en moño. No usar calentadores, suéteres, vestuarios, tutús, faldas u otros accesorios distractores.

Varones: Presentarse con mallas y zapatillas negras y camiseta blanca al cuerpo.

No se aceptarán hojas de inscripción sin la fotografía solicitada.