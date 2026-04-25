¡Atención artistas!, regresa el Festival Nacional de la Canción Costa Rica: estos son los detalles para participar

En el 2025, la cantautora Karol Barboza fue la ganadora del Festival Nacional de la Canción Costa Rica.

¡Atención músicos y cantantes! Ya están abiertas las inscripciones para la cuarta edición del Festival Nacional de la Canción Costa Rica (FENC CR); así lo confirmó la organización del concurso artístico en un comunicado de prensa.

“¡Cantá con tu propia voz!” es el lema del encuentro, el cual convoca a compositores, autores e intérpretes de todo el país para que inscriban sus creaciones musicales en el sitio fenccr.com. El plazo de postulación es hasta el 17 de mayo.

“Uno de los valores fundamentales del festival es la permanencia en el tiempo, por lo que esta cuarta edición ya es esperada tanto por el público como por el talento creativo costarricense”, manifestó Humberto Vargas, director del evento.

Vargas instó a los artistas a sumarse a esta “fiesta musical, creativa y enriquecedora para la cultura musical nacional”.

Los artistas pueden registrar sus obras, sin restricción de géneros musicales, en el sitio del festival, donde también está disponible el reglamento y demás detalles del concurso.

Como prueba del éxito que ha tenido el festival, en la edición pasada la obra Canción del armario, de Karol Barboza, además de ganar el primer premio fue reconocida con el Premio Legado, que la convirtió en parte del repertorio de las Marching Bands y Bandas Nacionales de Conciertos.

Los artistas interesados en participar en el Festival Nacional de la Canción Costa Rica tienen tiempo de inscribirse hasta el 17 de mayo. (Roberto Carlos/Cortesía)

Además, en las próximas semanas está por presentarse el disco que fue grabado con las canciones finalistas de la edición 2025, la cual se produjo con la colaboración del Ministerio de Cultura y Juventud.

En el 2023, Martinsón ganó el primer lugar con su pieza Milongón para un amor de carnaval; un año después, el galardonado con el reconocimiento fue Armando Román, con Traigo.