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¡Atención artistas!, regresa el Festival Nacional de la Canción Costa Rica: estos son los detalles para participar

Esta será la cuarta edición del concurso musical. Ya están abiertas las inscripciones

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Por Jessica Rojas Ch.
Festival Nacional de la Canción Costa Rica
En el 2025, la cantautora Karol Barboza fue la ganadora del Festival Nacional de la Canción Costa Rica. (Roberto Carlos/Cortesía)







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Festival Nacional de la Canción Costa RicaMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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