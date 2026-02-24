Astrofísico con millones de seguidores opinó sobre el motor de plasma de Franklin Chang y sorprende lo que dijo

El motor de plasma VASIMR, que desarrolla Franklin Chang, fue elogiado por un famoso astrofísico español.

El famoso astrofísico Doctor Fisión (nombre de su proyecto de divulgación científica en Internet, con el que acumula millones de seguidores) opinó recientemente sobre Franklin Chang-Díaz y el motor de plasma que desarrolla.

Durante una transmisión en vivo, un usuario consultó al reconocido divulgador español qué piensa respecto al motor desarrollado por el costarricense. Tras buscar de qué se trata, el ibérico elogió el proyecto del exastronauta tico.

“Este tipo de motores va a ser el futuro. Este en concreto, que es un motor tipo VASIMR, no lo conocía. Tiene muy buena pinta y además es un proyecto de América Latina, porque es un físico costarricense, con lo cual mis dieces (felicitaciones)”, comentó.

Incluso, en los comentarios del video, el creador de contenido salió a defender a Chang, quien lidera este proyecto desde hace dos décadas, de algunos mensajes malintencionados.

“Los contratos recientes con la NASA indican que la tecnología ya es ‘madura’ —tiene un nivel TRL (que mide la madurez tecnológica del 1 al 9) de 5 o 6—, lo cual es el paso previo a construir el modelo final de vuelo”, escribió el astrofísico.

El fragmento de la transmisión tiene una gran cantidad de comentarios positivos, en su mayoría de costarricenses mostrando su orgullo y hasta informándole al español que Chang también fue un importante astronauta de la NASA.

“Yo adoro a Franklin, es mi inspiración”, “Estamos orgullosos de Franklin”, “Es probablemente el costarricense más notable de todos los tiempos contando cualquier ámbito”, fueron algunas de las reacciones.