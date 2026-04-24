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Así viven hoy los hijos de Michael Jackson: rutas distintas tras la fama

Los tres hijos del Rey del Pop siguieron rumbos diferentes entre la vida pública, el arte y las causas sociales

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Por La Nación / Argentina / GDA
Bigi, Paris y Prince Jackson desarrollan proyectos propios en entretenimiento, música y activismo ambiental.
Bigi, Paris y Prince Jackson desarrollan proyectos propios en entretenimiento, música y activismo ambiental. (AFP/AFP)







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La Nación / Argentina / GDA

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