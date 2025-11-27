Así lucía antes: la mujer con los ‘pómulos más grandes del mundo’ compartió imagen que sorprendió a sus seguidores

Anastasia Pokreshchuk publicó una foto antigua y mostró cómo lucía antes de sus transformaciones estéticas en rostro y cuerpo.

La influencer ucraniana Anastasia Pokreshchuk, conocida en redes sociales por tener “los pómulos más grandes del mundo”, sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía de su rostro antes de someterse a múltiples procedimientos estéticos.

La imagen, publicada el jueves 20 de noviembre, provocó reacciones encontradas y acumuló más de 5.350 interacciones en su cuenta de Instagram. En la fotografía se aprecia un rostro visiblemente distinto al que ahora muestra.

Anastasia, de 37 años, se ha sometido a decenas de sesiones de relleno facial, lo que ha modificado radicalmente sus facciones. A pesar de las críticas constantes, ella asegura sentirse orgullosa del resultado.

Reacciones encontradas

Tras la publicación de la imagen, varios usuarios cuestionaron su decisión de modificar su apariencia. Algunos destacaron que antes de los procedimientos su rostro ya era considerado atractivo. Otros lamentaron el cambio y se preguntaron por qué alguien modificaría su belleza natural.

En contraste, un sector de los seguidores defendió sus decisiones. Algunos mensajes calificaron a Anastasia como una mujer fuerte, mientras que otros resaltaron que su belleza sigue intacta pese a las transformaciones.

Intervenciones más allá del rostro

Anastasia inició los procedimientos estéticos a los 26 años. En ese momento, comenzó con inyecciones para realzar sus pómulos. Posteriormente, se sometió a relleno de labios, botox en la frente y colocación de carillas dentales.

Sin embargo, las modificaciones no se limitaron a la cara. Las publicaciones más recientes en redes sociales evidencian cambios en distintas partes del cuerpo. La influencer se ha realizado procedimientos en el abdomen, axilas, senos y glúteos.

Además, presenta una notable pérdida de peso, lo que le ha dejado una silueta visiblemente más delgada. Estas alteraciones han generado tanto preocupación como apoyo entre los seguidores.

A pesar de las opiniones divididas, Anastasia expresó que se siente feliz con los cambios. En entrevistas previas, indicó que tras ver el efecto de las primeras inyecciones en sus mejillas, se sintió fascinada. Aunque reconoció que para algunos sus rasgos puedan parecer extraños, afirmó que no le afecta el juicio ajeno.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.