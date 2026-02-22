Viva

Así fue la carrera de botargas del Museo de los Niños (antes del concurso ocurrió algo que ni la organización esperaba)

Este domingo, 30 personajes se batieron en una competencia que marcó el fin de las vacaciones escolares

Por Juan Pablo Sanabria
Campeonato Nacional de Personajes del Museo de los Niños 2026
Museita y Museito fueron los felices anfitriones del Campeonato Nacional de Personajes 2026. (Cortesía Museo de los Niños)







Museo de los Niños
