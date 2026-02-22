Así fue la carrera de botargas del Museo de los Niños (antes del concurso ocurrió algo que ni la organización esperaba)

Museita y Museito fueron los felices anfitriones del Campeonato Nacional de Personajes 2026.

El Museo de los Niños despidió las vacaciones escolares con su llamativo Campeonato Nacional de Personajes, que se llevó a cabo durante la mañana de este domingo 22 de febrero.

Durante el evento, en el que participaron 30 personajes de diferentes marcas e instituciones, hubo varias actividades; entre ellas, por supuesto, el plato fuerte fue la emocionante carrera de botargas.

En esta edición, la número 19 que realiza el museo, se coronó a Rock, la mascota del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en la categoría de peluches. Mientras tanto, en la categoría de personajes inflables, fue la botarga de AutoPits la que se alzó con la victoria.

Además, la organización dio menciones honoríficas a Magic, de Helados Sensación, como el más simpático; Arteskito, de Arteco, fue el más bailarín y el reconocimiento por ser el más popular en redes sociales se lo llevó Milancito de Milán.

Curiosamente, en la previa de la competición ocurrió una situación divertida e insólita que, sin dudas, nadie esperaba. Los personajes, antes de ponerse a prueba en la carrera, jugaron dos mejengas como exhibición; sin embargo, al espectáculo le faltó la emoción de los goles, pues ambos partidos quedaron 0-0.

A continuación, reviva en imágenes lo que fue el Campeonato Nacional de Personajes del Museo de los Niños 2026.

Como si estuviera en una persecución policial, Rock, mascota del OIJ, corrió a todo lo que le daba y ganó el primer lugar de la carrera. (Cortesía Museo de los Niños)

Debe ser difícil mejenguear metido en una botarga. Quizá eso explica que no hubiera goles. (Cortesía Museo de los Niños)

Las mascotas de marcas e instituciones llenaron de alegría a los menores que se dieron cita a las afueras del Museo de los Niños. (Cortesía Museo de los Niños)

30 personajes participaron en el evento. (Cortesía Museo de los Niños)

Lula sorteó los obstáculos pero no le alcanzó para ganar. (Cortesía del Museo de los Niños)