Así fue el último adiós a Leonardo Perucci, entre colegas y seres queridos

La iglesia San Juan Bosco, en San José, reunió este jueves 12 de noviembre a colegas, amigos, allegados y personas que querían profundamente a Leonardo Perucci. Todos ellos acudieron al templo a darle el último adiós al actor, director y presentador.

Los arreglos florales y las banderas de Costa Rica y Chile destacaron en el lugar durante la despedida. Ambos países marcaron la vida del artista: Chile, país donde nació, y Costa Rica, donde formó una familia y se convirtió en una querida figura de la televisión y el teatro.

La ceremonia contó también con la participación de Joaquín Yglesias, quien cantó durante el homenaje a Perucci.

Funeral de Leonardo Perucci

El artista falleció el martes 10 de noviembre, a los 87 años, después de enfrentar complicaciones de salud. Su muerte provocó muestras de cariño y reconocimiento entre quienes compartieron con él dentro y fuera de los escenarios.

Las honras fúnebres comenzaron el miércoles 11 de noviembre en la Funeraria del Magisterio, donde familiares, amistades y compañeros del medio artístico se reunieron para honrar su memoria y acompañar a sus seres queridos. La despedida continuó este jueves con la ceremonia religiosa en San José.

Con su presencia en el templo, colegas, amigos y allegados rindieron homenaje a su trayectoria artística y al vínculo personal que construyeron con él a lo largo de su vida.

Valeria Perucci, hija de Leonardo Perucci, permaneció al lado del féretro durante la despedida de su padre en la iglesia San Juan Bosco, en San José. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Los arreglos florales fueron parte del homenaje al actor, director y presentador durante sus honras fúnebres. (Rafael Pacheco/La Nación)

Joaquín Yglesias participó con su canto en la ceremonia de despedida de Leonardo Perucci. (Rafael Pacheco /La Nación)

La iglesia San Juan Bosco acogió este jueves 12 de noviembre la ceremonia religiosa en memoria del artista. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Las banderas de Costa Rica y Chile acompañaron la despedida de Leonardo Perucci, cuya vida y trayectoria estuvieron ligadas a ambos países. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)