Así fue el último adiós a Leonardo Perucci, entre colegas y seres queridos

La iglesia San Juan Bosco, en San José, reunió este jueves 12 de noviembre a colegas, amigos, allegados y personas que querían profundamente a Leonardo Perucci. Todos ellos acudieron al templo a darle el último adiós al actor, director y presentador.
Los arreglos florales y las banderas de Costa Rica y Chile destacaron en el lugar durante la despedida. Ambos países marcaron la vida del artista: Chile, país donde nació, y Costa Rica, donde formó una familia y se convirtió en una querida figura de la televisión y el teatro.
La ceremonia contó también con la participación de Joaquín Yglesias, quien cantó durante el homenaje a Perucci.
El artista falleció el martes 10 de noviembre, a los 87 años, después de enfrentar complicaciones de salud. Su muerte provocó muestras de cariño y reconocimiento entre quienes compartieron con él dentro y fuera de los escenarios.
Las honras fúnebres comenzaron el miércoles 11 de noviembre en la Funeraria del Magisterio, donde familiares, amistades y compañeros del medio artístico se reunieron para honrar su memoria y acompañar a sus seres queridos. La despedida continuó este jueves con la ceremonia religiosa en San José.
Con su presencia en el templo, colegas, amigos y allegados rindieron homenaje a su trayectoria artística y al vínculo personal que construyeron con él a lo largo de su vida.