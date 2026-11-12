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Así fue el último adiós a Leonardo Perucci, entre colegas y seres queridos

El artista falleció el martes 10 de noviembre, a los 87 años, después de enfrentar complicaciones de salud

Leonardo Perucci
Entre flores, música y muestras de cariño, familiares, amigos y colegas dieron el último adiós a Leonardo Perucci en la iglesia San Juan Bosco, en San José. Rafael Pacheco
Fátima Jiménez