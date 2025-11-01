Así fue el inesperado anuncio de Mariah Carey para comenzar la Navidad 2025

Mariah Carey anuncia la Navidad con un nuevo video navideño junto a Sephora y su clásico “All I Want for Christmas Is You”.

La cantante Mariah Carey activó una vez más su tradicional campaña navideña. En esta ocasión lo hizo con un anuncio protagonizado por un duende en huelga, el cual se transforma en un muñeco de nieve justo cuando la artista declara: “It’s time!”.

El lanzamiento del video ocurrió inmediatamente después del Halloween, en una colaboración con la cadena de cosméticos Sephora.

En el audiovisual, Carey aparece primero como un ángel y luego se convierte en Santa Claus al ritmo de su clásico navideño All I Want for Christmas Is You.

Durante el video, se observa cómo el personaje navideño, cansado por la huelga, queda congelado antes de que la artista reviva el espíritu festivo con su conocida frase.

En 2024, la cantante había utilizado una temática diferente, inspirada en la familia Addams. En ese entonces, aparecía caracterizada como Morticia, para anunciar también el inicio de la temporada navideña.

All I Want for Christmas Is You se ha convertido en uno de los temas más lucrativos de la música navideña. Desde su publicación, ha generado más de $60 millones en ingresos.

Cada año, la canción suma alrededor de $3 millones durante la temporada de fin de año.

El sencillo cumplió 30 años en 2024, manteniéndose como uno de los himnos más reconocidos durante las festividades.

Mariah Carey se consolida cada año como la voz de la Navidad con el éxito 'All I Wan for Christmas is You'. (Instagram Mariah Carey/Instagram Mariah Carey)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.