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Así fue el fin de ‘The Late Show’: Stephen Colbert dice adiós al programa en medio de hostilidades de parte de Trump

El popular espacio televisivo salió del aire este 21 de mayo tras una década. Esto ocurre en medio de tensiones con el presidente estadounidense, quien celebró el final del show

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Por La Nación / Argentina / GDA
The Late Show Colbert
Paul McCartney fue el último entrevistado de Stephen Colbert en 'The Late Show'. (Captura de video)







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