Así fue como Miss Universo pasó de manos de Trump a Raúl Rocha, acusado de integrar red narco

El empresario mexicano Raúl Rocha, acusado de integrar una red narco, es la cabeza de la franquicia Miss Universo.

Raúl Rocha Cantú, codueño de Miss Universo, afronta varias acusaciones en México en las que se le señala por estar presuntamente vinculado a una red dedicada al tráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México; según informaron medios internacionales.

Al trascender la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de México, el certamen suma una fuerte controversia más y se enfrenta también a la mirada del mundo.

¿Pero quién es Rocha y cómo llegó a ser la cabeza del Miss Universo? La historia es larga y tiene mucha tela qué cortar.

El empresario, antes de adquirir el 50% de la franquicia internacional, fue propietario del Casino Royale y, con su empresa Legacy Holding Group, consolidó inversiones en sectores como energía, gas, aviación, tecnología, manufactura, entretenimiento, hotelería y restauración.

Además, es director general de la empresa industrial CYMSA y fundador de otras compañías como Soluciones Gasíferas del Sur y Century Aviation.

En octubre del 2023, Rocha Cantú se convirtió en copropietario de la Organización Miss Universo al comprar, a través de Legacy Holding Group USA Inc., la mitad de las acciones de JKN Global Content, propiedad de Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

Según un comunicado conjunto, la venta buscaba internacionalizar la marca y abrir nuevas oportunidades de marketing.

La transacción, valuada en $16 millones, se concretó mientras JKN atravesaba problemas financieros e incluso un proceso de bancarrota, situación que aceleró la venta de su participación.

Donald Trump fue dueño de la franquicia Miss Universo hasta 2015. En la foto posa con la reina de belleza colombiana Paulina Vega. (Archivo)

Como parte del acuerdo, la oficina principal de LHG en México quedó a cargo de las operaciones en Norteamérica y Sudamérica, mientras que la sede de JKN en Tailandia administraría Asia y el resto de los países.

Miss Universe Organization funciona como una empresa comercial que controla los derechos de marca, licencias, producción del concurso, transmisión, patrocinios y franquicias.

Esa estructura permite que su propiedad sea compartida entre distintos accionistas y cambie según acuerdos de compra o venta, tal como ocurrió con la entrada de Rocha Cantú.

La organización ya había cambiado de dueño en 2020, cuando JKN adquirió IMG Worldwide por $20 millones, empresa que previamente había comprado la Organización Miss Universo a Donald Trump en 2015.

Cuando una empresa propietaria como JKN enfrenta bancarrota o investigaciones, la venta de sus participaciones queda sujeta a auditorías, regulaciones y posibles impugnaciones.

Además, las deudas o problemas financieros pueden arrastrar consecuencias para los nuevos accionistas, desde conflictos reputacionales hasta sanciones o inestabilidad operativa.

Incluso, las licencias del certamen pueden modificarse, pues los nuevos dueños pueden ajustar criterios, requisitos o mecanismos de adjudicación.

Desde la llegada de Rocha Cantú, la organización ha enfrentado controversias, cuestionamientos sobre transparencia, denuncias de irregularidades y también acusaciones penales en su contra por presunto tráfico de armas, combustible y narcóticos.

A raíz de esas investigaciones, el empresario ha sido relacionado con una presunta red criminal, lo que añade incertidumbre sobre su papel como accionista mayoritario y podría impactar directamente en la reputación y el futuro del certamen.