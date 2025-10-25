Viva

Así de cambiada luce Susan Boyle a 16 años de conquistar ‘Got Talent’ con su impresionante voz

La cantante reapareció en una premiación en Inglaterra y sorprendió con su actual apariencia

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA y Juan Pablo Sanabria
Susan Boyle
La cantante británica Susan Boyle ganó fama al presentarse al 'Got Talent'. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Susan Boyle
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.