Así continúa la salud de Sharon Segura y su bebé, que nació prematuro: ‘Una hora a la vez’

La creadora de contenido Sharon Segura dio a luz la madrugada del pasado domingo, en un parto que fue prematuro y marcó un giro profundo en su vida. En ese momento publicó un emotivo video donde se observa la llegada de Oliver a sus brazos.

Debido a la condición prematura del recién nacido, Sharon y el bebé permanecen en observación. Este miércoles su esposo, Daniel Mora, conocido en redes como Daniem, compartió detalles sobre el estado de salud de su hijo.

“Mi bebé recién nacido, Oliver, que es demasiado, demasiado precioso, es lo más lindo que yo he visto en mi vida. Está muy bien, se está recuperando, saliendo adelante una hora a la vez. Está en excelentes manos y muy pronto lo vamos a tener en casita”.

Sharon Segura dio a luz la madrugada del domingo. El bebé Oliver nació prematuro y permanece en observación. Su esposo Daniel ha estado compartiendo detalles de su salud. (Instagram)

También agradeció el apoyo recibido durante el proceso.

“Yo sé que hay muchas personas que conectan con uno y con lo que ven aquí a través de la pantalla. A esas personas bonitas, de buenos sentimientos, que nos desean el bien, quiero decirles que Oli está perfecto. Y pronto nos vamos a casa”, comentó.

En cuanto al estado de Sharon, Mora aseguró: “La mamá está excelente, es una campeona. Sharon es un roble”.

Ambos han compartido momentos del proceso en sus redes sociales. En uno de ellos, Sharon le pide a su esposo que no la haga reír debido a la cesárea.

La pareja no ha informado cuándo saldrán del hospital Sharon y el bebé.