Viva

Así continúa la salud de Sharon Segura y su bebé, que nació prematuro: ‘Una hora a la vez’

La creadora de contenido no ha revelado aún cuándo saldrán del hospital, pero su esposo reveló detalles sobre su recuperación

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

La creadora de contenido Sharon Segura dio a luz la madrugada del pasado domingo, en un parto que fue prematuro y marcó un giro profundo en su vida. En ese momento publicó un emotivo video donde se observa la llegada de Oliver a sus brazos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sharon Segura
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.