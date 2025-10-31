Asesinan a reconocido cantante mexicano frente a su familia

El cantante mexicano, conocido como el Bosho, tenía 30 años.

La música regional de México está de luto. En la noche del domingo 26 de octubre un sicario asesinó al cantante Juan Luis Martínez, más conocido como el Bosho.

El vocalista del grupo Dorado de Abasolo se encontraba en una reunión familiar en una vivienda ubicada en la ciudad de Guanajuato, cuando fue baleado por un hombre que en compañía de un cómplice irrumpieron en el lugar.

Según medios locales, el crimen ocurrió minutos después de las 10 de la noche, cuando el cantante departía con amigos y familiares.

Cuando el sicario comenzó a dispararle al Bosho, los asistentes a la reunión corrieron dentro del inmueble para refugiarse y ponerse a salvo.

Luego de dejar herido de muerte al artista, los dos hombres salieron de la casa y huyeron a bordo de un vehículo.

Autoridades abrieron una investigación por el asesinato

Familiares del Bosho llamaron al 911 para solicitar una ambulancia que lo trasladara a un hospital. Sin embargo, paramédicos de la Cruz Roja certificaron que ya no tenía signos vitales.

Juan Luis Martínez, más conocido como el Bosho, era vocalista deñ Grupo Dorado, de Abasolo. (Facebook/Facebook)

Después, uniformados de la Policía Municipal acordaron la zona, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Fiscalía Regional llegaban a Abasolo desde Irapuato para realizar las diligencias correspondientes a la inspección de la escena del delito y el levantamiento del cuerpo.

Después de varias horas, el cuerpo del cantante fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar los exámenes médico-forenses y dar el dictamen legal de la muerte.

¿Quién era Juan Luis Martínez ‘El Bocho’?

Juan Luis Martínez, El Bosho, era muy reconocido en Guanajuato, México.

Era el vocalista y el integrante más famoso de la agrupación ‘Dorado de Abasolo’, que hace música norteña con estilo huapango.

Según medios locales, su agrupación musical era reconocida en festivales, escenarios locales y eventos sociales.

Seguidores y músicos expresaron su tristeza por la partida de uno de los más queridos exponentes de la música regional guanajuatense.