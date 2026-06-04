Viva

Artista mexicana repudió la comida de Costa Rica y se quejó de colega tico tras dar show en el país

La azteca dijo que en suelo nacional “el pollo sabe a pescado” y que le enviaron a un “brujo” a atenderla cuando se intoxicó

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Por Juan Pablo Sanabria y Fátima Jiménez
Perrita Grifa, artista Drag Queen de México
La artista mexicana, quien dio un show en Costa Rica, habló sobre el país en un reconocido pódcast. (Captura de video)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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