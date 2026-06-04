Artista mexicana repudió la comida de Costa Rica y se quejó de colega tico tras dar show en el país

La artista mexicana, quien dio un show en Costa Rica, habló sobre el país en un reconocido pódcast.

Una artista mexicana que dio un show en Costa Rica hace unas semanas levantó gran polémica en redes sociales al brindar fuertes declaraciones sobre la comida del país y el trato que recibió de parte de las personas que la contrataron.

Se trata de Dulce Lopes, ampliamente conocida en el mundo del drag queen y que actualmente interpreta a su personaje Perrita Grifa. Lopes participó en el pódcast Pinky Promise, en el que habló sobre su experiencia en suelo tico, donde se presentó el pasado 16 de mayo.

A Lopes le hicieron la consulta en el programa debido a que ella dio a conocer que sufrió una intoxicación por comida en Costa Rica. Al referirse al tema en dicho espacio, en el que impera un ambiente de humor e irreverencia, lanzó varios comentarios controversiales.

En primera instancia, detalló que nunca había comido platillos ticos y que confió en lo que le dieron en un restaurante al que la llevó la organización del evento. No obstante, afirmó que sufrió un cuadro de diarrea y vómito.

Luego de referirse a este episodio, emitió frases en tono despectivo sobre la gastronomía del país, dando a entender que era de mala calidad y hasta asegurando que en Costa Rica “el pollo sabe a pescado”.

También se quejó de la producción, especialmente del artista drag costarricense que la invitó. Aunque no dio nombre, lo calificó como “muy insistente”, pues aseguró que ella hubiera preferido no presentarse por su estado de salud.

Incluso mencionó que el tico, del que habló con cierto desprecio, la hizo atenderse con su hermano que era un “médico brujo”.

La artista Dulce Lopes ganó fama en el mundo "drag queen" por su personaje Turbulence. Actualmente, interpreta a la Perrita Grifa. (Facebook)

Aunque la artista mexicana omitió nombres, el nacional al que se refirió es Candi Iser, destacado representante del drag queen en el país y uno de los pioneros del Pride Parade.

El tico hizo eco de su publicista Rodo Rox, quien también fue parte de la organización y se pronunció molesto ante las declaraciones de su colega, a quien desmintió.

“Usted es una gran malagradecida. Usted dice que le enviaron un chamán para que le ayudara con la intoxicación. A usted lo que se le mandó fue un enfermero para que le pusiera suero y medicamentos para que se sintiera mejor”, exclamó.

“De la manera despectiva a la que se refiere a la comida de aquí, le aclaro primero que lo que se comió es un gallo pinto, una comida tradicional de Costa Rica. Siento que referirse así de quien la invitó al país está muy mal visto”, agregó.