Arrestan a famoso pastor que predicaba la fidelidad por, presuntamente, tener varias esposas

El pastor evangélico promovía el matrimonio y la monogamia.

Por años, este pastor evangélico ganó fama por predicar la fidelidad, la monogamia y los valores de familia. Ahora, cae porque, presuntamente, sus palabras no eran respaldadas por sus hechos.

Leslie Williams, pastor de 62 años y autor de un libro sobre el compromiso conyugal, fue arrestado el 22 de abril en Florida, Estados Unidos, acusado de bigamia.

Las autoridades de Georgia buscaban a Williams desde el 3 de abril por presuntamente tener múltiples esposas al mismo tiempo.

El arresto se llevó a cabo en una comunidad residencial para mayores de 55 años, en Florida. En este lugar, Williams dirigía su propia iglesia evangélica, donde desarrollaba actividades religiosas para los residentes.

Orden de captura por faltar a su promesa

Leslie Williams afronta la justicia, acusado de bigamia. Era buscado desde abril. (Policía de Florida)

La policía de Georgia emitió una orden de arresto el 3 de abril tras vincular al pastor con un caso de bigamia. Después de su detención, Williams permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras se adelanta el proceso de extradición hacia ese estado.

En diciembre, Williams publicó en Facebook que se había casado con una mujer identificada como Cindi. En la publicación, agradeció las felicitaciones recibidas.

Un libro sobre el compromiso matrimonial

Williams es autor del libro Ámala así: Amar nunca ha sido tan profundo, en el que aborda el matrimonio desde una perspectiva bíblica y promueve la monogamia, proponiendo fortalecer las relaciones conyugales a través del compromiso, la fidelidad y la comprensión.