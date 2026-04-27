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Arrestan a famoso pastor que predicaba la fidelidad por, presuntamente, tener varias esposas

El líder espiritual ganó fama por sus prédicas relacionadas con la familia e incluso escribió un libro que promueve la monogamia y exalta la vida conyugal

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Por El Tiempo / Colombia / GDA y Juan Pablo Sanabria
La luna de miel se convirtió en una pesadilla.
El pastor evangélico promovía el matrimonio y la monogamia. (ChatGPT)







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Leslie Williams
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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