Arrestan a famoso actor de Hollywood, protagonista de icónica película, por posesión de drogas

Esta no es la primera vez que el famoso actor de 'Apocalypto' enfrenta un problema legal.

Hace 20 años, este actor de Hollywood ganaba fama mundial por su trabajo en una película nominada a los premios Óscar y ahora enfrenta la ley por posesión de drogas.

Rudy Youngblood, reconocido mundialmente por interpretar a Jaguar Paw en la película Apocalypto, de Mel Gibson, fue detenido en Texas por un cargo relacionado con drogas, según reportes de TMZ.

Los agentes lo arrestaron el miércoles bajo una orden emitida en el condado de Bell por posesión de una sustancia controlada (entre uno y cuatro gramos), un delito grave que implica hasta dos años de prisión y una multa de $10 mil; actualmente permanece en la cárcel del condado de Henderson.

TMZ reporta que inicialmente lo detuvieron por exceso de velocidad y, al revisar su licencia, se observó que era buscado, por lo que fue esposado y fichado sin incidentes.

​Rudy, actor y músico de origen nativo americano (comanche y yaqui), saltó a la fama en 2006 con su rol en Apocalypto, donde encarnó a un guerrero maya en una intensa persecución de supervivencia, su personaje destacó por su autenticidad cultural y físico imponente. El intérprete no tenía experiencia actoral previa.

Su carrera incluye participaciones en filmes como Reservation Road (2007), Into the West (serie de HBO) y Wind River (2017), así como en documentales y producciones independientes enfocadas en temas indígenas.

El artista ha enfrentado problemas legales recurrentes que han opacado su trayectoria, este arresto se suma a un historial turbulento: en octubre de 2025 fue detenido en Texas por asalto tras un incidente en un muelle donde lo esposaron por agredir a un familiar impidiéndole la respiración, y en 2017 por conducta desordenada en un casino de Miami bajo influencia del alcohol, según reportes policiales.