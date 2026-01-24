Viva

Arrestan a famoso actor de Hollywood, protagonista de icónica película, por posesión de drogas

Según reporta el medio TMZ, el intérprete fue detenido incialmente por exceso de velocidad, pero tenía una orden de arresto

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA y Juan Pablo Sanabria
Apocalypto
Esta no es la primera vez que el famoso actor de 'Apocalypto' enfrenta un problema legal. (Disney)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ApocalyptoRudy YoungbloodMel Gibson
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.