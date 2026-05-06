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Aristóteles: ‘Quien tiene muchos amigos, no puede evitar vivir en un continuo tormento’

El filósofo de la Antigua Grecia ahondó sobre cuántos amigos se debe tener en su libro ‘Ética (La gran moral)’

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Por Juan Pablo Sanabria
Aristóteles
El filósofo Aristóteles vivió entre el 384 y el 322 antes de Cristo. Fue alumno de Platón, otro de los grandes pensadores de la Antigua Grecia. (Wikimedia Commons)







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AristótelesLa amistad para AristótelesÉtica de AristótelesLa gran moral
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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