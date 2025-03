Ariana Grande lanza la versión ‘deluxe’ de su álbum ‘Eternal Sunshine’

La cantante estadounidense Ariana Grande lanzó la edición ‘deluxe’ de su álbum Eternal Sunshine, que incluye cinco temas nuevos y una versión extendida de la introducción del disco original.

Las nuevas canciones incluidas en esta versión son Twilight Zone, Warm, Dandelion, Last Life y Hampstead. Además, la edición deluxe presenta End of the World (Extended), una versión ampliada de la introducción del álbum.

A mediados de marzo, en su cuenta de Instagram, Ariana Grande hizo público el lanzamiento de su nuevo álbum. (Instagram/Instagram)

El disco Eternal Sunshine (2024) incluye temas como We Can’t Be Friends, Yes, And? y Supernatural, que fueron tendencia en las redes sociales en su momento por sus ritmos pegadizos.

Esta versión deluxe ya está disponible en todas las plataformas digitales y en las redes sociales donde seguidores de la artista han demostrado su apoyo a los nuevos temas.

Hasta el momento, Ariana Grande no ha anunciado nuevas presentaciones en vivo ni videoclips para las canciones añadidas a esta nueva edición.