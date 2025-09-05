Argentina narró lo que sufrió al llegar a Costa Rica y, desconsolada, pidió colaboración: ‘Estoy destrozada’

La joven argentina se mostró desconsolada al hablar de lo que le sucedió al aterrizar en Costa Rica.

Una joven argentina, quien aparece en redes sociales como Universo.mica, volvió a viajar recientemente a Costa Rica, que se ha convertido en un destino predilecto para ella. Sin embargo, lo que esperaba que fueran unos días de ensueño se convirtieron en una pesadilla.

Así lo relató, desconsolada, en dos videos compartidos en su cuenta de TikTok en los que denuncia una difícil situación y pide ayuda para ayudar a difundir lo máximo posible su caso.

De acuerdo con Mica, su aterrizaje en suelo tico se dio en buenas condiciones y está encantada con el país; pero le es imposible poner cara de alegría, pues su guitarra, de considerable valor económico, que acaba de adquirir, llegó rota.

“Estoy destruida porque la guitarra es nueva, tiene menos de 10 días de nueva, ni siquiera terminé de pagar y llegó toda hecha mierda”, comentó.

La joven afirmó que todo sucedió porque al pedir llevar su guitarra en el asiento, la aerolínea no lo permitió y la obligó a pagar para despachar la guitarra; es decir, para que la trasladaran a la bodega del avión.

Además, aseveró que la empresa le explicó que no se hacía responsable por posibles daños y le hizo firmar un descargo de responsabilidad. “Lamento no haberme impuesto lo suficiente para decirle que no y que yo no la iba a despachar bajo ninguna circunstancia”, añadió.

Finalmente, en los videos que ya acumulan más de 600.000 visitas entre ambos, dijo haber hecho un papeleo para reclamar lo sucedido y recomendó no transportar instrumentos de esta forma.