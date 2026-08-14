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Araya Vlogs recibió ‘regaños’ y generó polémica al probar nuevo oficio: vea lo que pasó

El influencer dice que despertó con 500 mensajes donde lo corregían. ‘A veces siento que la vida va demasiado rápido’, dijo

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Por Fiorella Montoya
Christopher Araya Jiménez, mejor conocido como Araya Vlogs
Araya Vlogs se lanzó a la cocina por primera vez, pero nada salió como esperaba. (Instagram)







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Araya Vlogs
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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