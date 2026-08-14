Araya Vlogs recibió ‘regaños’ y generó polémica al probar nuevo oficio: vea lo que pasó

Araya Vlogs se lanzó a la cocina por primera vez, pero nada salió como esperaba.

El querido influencer Araya Vlogs desató la polémica luego de publicar un video como casi nunca se le ve: cocinando. Él buscó una receta y fue enlistando, uno a uno, los ingredientes que necesitaba para realizarla.

Sin embargo, uno de los ingredientes utilizados provocó que los costarricenses lo regañaran.

El video, grabado al estilo de la influencer española Roro, quien hace recetas, empezó diciendo que a “Julián (Valverde) le apetecía que hicieran una competencia de cocina”, por lo que Araya decidió cocinar unos tacos de camarón con queso.

Con los ingredientes mencionó: “Picamos dos jitomates...”. Esa palabra no cayó bien en sus seguidores ticos, pues recibió de inmediato mensajes como: “La marimba dejó de sonar después de la palabra jitomate”, “Ese jitomate no se escucha muy sancarleño de su parte” y “Acaba de morir una vaca en Turrialba, con la palabra jitomate”, señalaron entre bromas y regaños sus seguidores.

Al ver la cantidad de comentarios al respecto, Araya aclaró que la receta de TikTok que buscó decía “jitomate” y desconocía que fuera lo mismo que el tomate.

“Me acabo de despertar con 500 mensajes de que en Costa Rica no existe el jitomate y que ya nadie quiere a Roro. En mi mente, el jitomate es otro tomate, uno pequeñito. Me voy al súper y veo que no hay jitomates, entonces le pregunto al cajero que dónde están y él simplemente agarró un tomate y me vendió eso”, dijo en una historia de Instagram.

El video finalizó pidiendo explicaciones sobre por qué una parte de sus seguidores ya no quiere a Roro. “A veces siento que la vida va demasiado rápido, no da tiempo de actualizarse”, finalizó.