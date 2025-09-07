Viva

Araya Vlogs rechaza vínculo con el Gobierno por video de jaguares y desmiente rumores de estar en una secta

El ‘influencer’ respondió a rumores que lo acusaban de lanzar un símbolo satánico con el beso final de sus videos y supuesta propaganda política

Por Fiorella Montoya

El creador de contenido costarricense Araya Vlogs respondió a una ola de rumores que circularon en redes sociales en los últimos días. Entre los señalamientos se mencionó que el beso que lanza al final de cada video sería un símbolo satánico, y que esa acción tendría relación con una secta.








