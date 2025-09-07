Araya Vlogs rechaza vínculo con el Gobierno por video de jaguares y desmiente rumores de estar en una secta

El creador de contenido costarricense Araya Vlogs respondió a una ola de rumores que circularon en redes sociales en los últimos días. Entre los señalamientos se mencionó que el beso que lanza al final de cada video sería un símbolo satánico, y que esa acción tendría relación con una secta.

El influencer también rechazó versiones que lo vincularon con el Gobierno, por el supuesto uso de un video de jaguares como propaganda política.

LEA MÁS: Araya Vlogs sufre ‘horrible’ estafa en playa de Brasil; esto fue lo que pasó

En su más reciente publicación en YouTube, titulada “Los jaguares que comen cocodrilos”, Araya mostró escenas de la vida silvestre, en la que aparecen varios felinos. Sin embargo, el material generó interpretaciones políticas entre algunos usuarios.

“Amigos, se han dicho cosas de mí, pero esta no la vi venir jamás. Se ha dicho que mi beso es un signo satánico y que el Gobierno me paga por mis videos. Véanlo ustedes mismos”, expresó el joven en una historia de Instagram.

El video de Araya Vlogs sobre 'Los jaguares que comen cocodrilos' fue interpretado como una analogía política y su beso final como 'simbolo satánico'. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Resulta que en mi país el presidente (Rodrigo Chaves) adoptó la frase de que él o el Gobierno de él es un jaguar (...). Alguien inició una revuelta, de que este video simboliza que el jaguar, ya que se vienen las elecciones, se va a comer a los cocodrilos, que serían los políticos corruptos, y que mi video es una propaganda política”, agregó el creador de contenido.

El influencer reaccionó con sorpresa ante esos comentarios y reiteró que su interés radica en mostrar la riqueza natural. Insistió en negar cualquier acercamiento con sectas o el Gobierno. “A veces no sé qué pasa con la gente. Incluso me llamaron profeta, que yo estaba dando señales. Por Dios”, comentó.

Por otro lado, el creador agradeció el respaldo de sus seguidores y destacó el alcance del material. La grabación superó las 900.000 reproducciones en menos de 48 horas. “No saben lo que me alegra el corazón, que les gusten los videos de animales. Creo que se nota que me encantan”, finalizó.

LEA MÁS: Araya Vlogs estuvo en el país más tóxico del mundo: ‘Respirar un día equivale a fumar 50 cigarros’