Apareció en ‘Xena: la princesa guerrera’ sin pena ni gloria y ahora es una de las mayores estrellas de la televisión

Quien hoy es una estrella de la televisión interpretó a David, inspirado en el personaje bíblico, en 'Xena: princesa guerrera'.

¿Quién de ustedes madrugó y, al prender la tele, escuchó una sonora y grave voz introduciendo a Xena: la princesa guerrera? De seguro que muchos se ven representados en ese recuerdo.

Pero lo que sí es menos probable es que, entre tantos personajes que aparecían a la sombra de aquella poderosa protagonista, alguien se imaginara que uno de ellos sería décadas después toda una estrella televisiva.

Aunque para la mayoría pasó desapercibido, Antony Starr, quien en los últimos años se convirtió en la sensación de The Boys, tuvo una de sus primeras incursiones en la pantalla chica en la popular serie de finales de los 90.

Lo curioso es que por allí también pasó Karl Urban, otro protagonista de la serie de Prime Video, basada en las novelas gráficas de Garth Ennis. The Boys convirtió a Karl Urban y Antony Starr en dos de los rostros más reconocidos de la televisión reciente gracias a sus interpretaciones de Billy Butcher y Homelander.

Según recordó el medio especializado SensaCine, ambos aparecieron en Xena: la princesa guerrera, ficción emitida entre 1995 y 2001 y protagonizada por Lucy Lawless. La serie tuvo seis temporadas y 134 episodios, además de contar con la participación de actores como Marton Csokas, Bruce Campbell y Sara Wiseman.

El paso de Antony Starr por Xena

Antony Starr da vi a Homelander, el villano vestido de superhéroe que busca dominar a los Estados Unidos en 'The Boys', serie emblema de Prime Video. (Amazon Prime Video)

Antony Starr participó en dos episodios interpretando a David, personaje inspirado en el relato bíblico de David y Goliat.

En esta versión, Goliat era presentado como un antiguo aliado de Xena que terminaba cayendo en el lado oscuro tras la pérdida de su familia.

Además de ese papel, Starr también apareció previamente como un centauro llamado Mesas. En una entrevista con la revista GQ, el actor recordó con humor sus primeras experiencias frente a las cámaras.

“La primera vez interpreté a un centauro llamado Mesas, con barba y una larga melena ondulada. Me pusieron unas mallas y me hicieron pararme frente a una pantalla verde fingiendo ser un caballo con un galope extraño y entrecortado”, contó Starr.

El actor también reconoció que veía con autocrítica aquellas actuaciones iniciales. “Después de eso, me volvieron a llamar para hacer una historia de David y Goliat. Fue una verdadera prueba de fuego, porque no tenía ni idea. (...) Se notaba en el episodio; ea malísimo”, afirmó.

Karl Urban interpretó a Julio César

Karl Urban también apareció en 'Xena: princesa guerrera'. (Captura de video)

Por su parte, Karl Urban tuvo un rol más destacado dentro de la producción. El actor neozelandés interpretó a Julio César, uno de los principales antagonistas de Xena.

Su personaje mantenía una relación marcada por el enfrentamiento con la protagonista y con Gabrielle, interpretada por Renée O’Connor.

NBC llegó a desarrollar un proyecto para reiniciar ‘Xena’ con Javier Grillo-Marxuach como creador. Según reportó ‘SensaCine’, la nueva versión contemplaba presentar al personaje principal como abiertamente homosexual, aunque finalmente el proyecto fue descartado.