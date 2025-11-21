Aparece Kathleen Turner en silla de ruedas y revela qué enfermedad le ha afectado por 35 años

Kathleen Turner asistió a un evento en Nueva York en silla de ruedas debido a los efectos acumulados de la artritis reumatoide.

Kathleen Turner, una de las actrices más reconocidas del cine estadounidense en las décadas de 1980 y 1990, reapareció en público usando una silla de ruedas. La estrella participó en un evento en la ciudad de Nueva York, donde habló sobre el impacto físico de su enfermedad crónica.

Con 71 años, la protagonista de Todo por una esmeralda, La honra del poderoso Prizzi y Peggy Sue, su pasado la espera explicó que la razón de su cambio en movilidad responde al avance de la artritis reumatoide. La actriz señaló que el diagnóstico ocurrió en los años 1990 y que los síntomas se han acumulado durante más de tres décadas.

En declaraciones al medio británico Daily Mail, indicó que los 35 años viviendo con artritis reumatoide le provocaron un deterioro físico que hoy la obliga a usar la silla de ruedas. Antes ya había utilizado una bengala como apoyo para caminar.

Turner, quien fue nominada al premio Óscar y ganó dos Globos de Oro, asistió al Power Lunch de la organización Citymeals on Wheels, un evento benéfico que busca recaudar fondos para brindar alimentos a adultos mayores en situación vulnerable.

Durante la actividad, la artista dejó claro que, pese a sus dificultades físicas, no piensa dejar de asistir a actividades de este tipo. Aseguró que el dolor crónico es parte de su vida diaria y que, aunque prefiere evitar enfrentarlo, debe continuar adelante.

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune progresiva que causa inflamación constante, dolor en las articulaciones y disminución de la movilidad. En el libro Send Yourself Roses, Kathleen Turner compartió detalles sobre su experiencia personal con la enfermedad con el fin de apoyar a otras personas que enfrentan desafíos similares.

