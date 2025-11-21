Viva

Aparece Kathleen Turner en silla de ruedas y revela qué enfermedad le ha afectado por 35 años

La actriz, ícono del cine en los años 80, relató cómo la artritis reumatoide cambió su cuerpo y su forma de movilizarse

Por O Globo / Brasil / GDA
Kathleen Turner asistió a un evento en Nueva York en silla de ruedas debido a los efectos acumulados de la artritis reumatoide.
Kathleen Turner asistió a un evento en Nueva York en silla de ruedas debido a los efectos acumulados de la artritis reumatoide. (Archivo/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

