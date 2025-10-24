¿Ángela Aguilar está embarazada? Amigo de la cantante generó sospechas con esto que dijo

¿Ángela Aguilar está embarazada de Christian Nodal?, es una de las preguntas que más ronda en redes sociales. El fuerte rumor empezó por una foto viral de la cantante, en la que, a juicio de muchos, parece tener un vientre de embarazo.

Ahora, unas declaraciones de un amigo avivan las sospechas.

El influencer Kunno, muy cercano a Aguilar, aseguró recientemente que hay una razón importante por la que la cantante de 22 años canceló varios conciertos pactados en Estados Unidos.

LEA MÁS: ¿Por qué Ángela Aguilar bajó 10 kilos en un mes? Ella misma lo explicó

Aunque se creía que las cancelaciones de conciertos se debían a la baja venta de boletos, Kunno asegura esto no es así, pero admite que hay una razón de la cantante para tal decisión. El influencer habló al respecto en la entrega de los Premios Eliot, un reconocimiento a los líderes digitales de habla hispana.

Desde hace poco más de un año, Ángela Aguilar está casada con el también cantante Christian Nodal. La pareja ha dado mucho de qué hablar debido a lo sorpresivo de su romance, pues previo a que se diera a conocer, el cantante mantenía una relación con la argentina Cazzu, con quien tiene una pequeña hija llamada Inti.

Kunno desata sospechas de que Ángela Aguilar podría estar embarazada

Desde hace unos años, el influencer Kunno es un amigo cercano de Ángela Aguilar. (Instagram)

Kunno aseguró que la cancelación de conciertos de Ángela Aguilar en Estados Unidos se debe a una sorpresa de la cual no puede hablar por el momento.

“Es una sorpresa, hay razones y ya les contaré, todavía no puedo decir nada”, comentó.

Sin precisar, el influencer, amigo de la cantante y de la familia Aguilar, dijo sonriente que las razones, cuando se conozcan, alegrarán a todos.

“Razones de ella que les gustarán, que a todos nos va a alegrar”, expresó.

Trend de TikTok para bloquear a Christian Nodal y Ángela Aguilar

Kunno afirmó que Ángela está viviendo un momento muy feliz como mujer casada, y que la ve y siente muy tranquila y enamorada.

Reiteró que el hate (odio) no es bueno para nadie, y tampoco justo. “Nadie merece ningún tipo de odio en general, nadie”, expresó.

Ángela Aguilar fue vista la noche de ayer en las Fiestas de Octubre Guadalajara, cuando cantó en el concierto de su esposo Nodal junto a Julión Álvarez, ahí la pareja se mostró muy feliz y jovial.