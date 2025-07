Andy Byron, CEO de Astronomer, rompe el silencio tras escándalo con colega en concierto de Coldplay

El director ejecutivo de Astronomer, Andy Byron, emitió este jueves 17 de julio un comunicado oficial en el que asumió su responsabilidad luego de haber sido expuesto en un concierto de Coldplay acompañado de una colega, lo que desató acusaciones de infidelidad y una ola de reacciones en redes sociales.

Byron calificó lo ocurrido como “un error profundamente personal” que se dio en un “escenario muy pública”.

LEA MÁS: ¿Qué hizo la esposa de Andy Byron tras verlo con otra mujer en el concierto de Coldplay?

En su declaración, ofreció disculpas a su esposa, a su familia y al equipo de trabajo de Astronomer, compañía tecnológica que dirige desde julio de 2023.

El ejecutivo lamentó que un momento privado se convirtiera en un espectáculo global y expresó que no era la imagen que deseaba proyectar como líder empresarial ni como figura pública. “Ustedes merecen algo mejor de mi parte”, afirmó en su mensaje.

Además, anunció que se tomará un tiempo para reflexionar, asumir responsabilidad y definir sus próximos pasos, tanto a nivel personal como profesional. También solicitó respeto a su privacidad durante este proceso.

Accidentalmente exponen infidelidad en concierto de Coldplay

El mensaje, publicado en un comunicado oficial, finalizó con una cita de la canción Fix You de Coldplay, como una manera simbólica de cerrar su declaración: “Lights will guide you home, and ignite your bones, and I will try to fix you”.

El escándalo tomó fuerza luego de que el propio Chris Martin, vocalista de la banda británica, captara en las pantallas del escenario a Byron y Kristin Cabot, oficial de recursos humanos de Astronomer, en un momento íntimo.

La reacción del público, junto a la viralización del video, detonó la atención mediática y la presión sobre ambas figuras.

Tanto Byron como Cabot están casados, según información compartida en redes sociales, lo que intensificó la controversia. Algunos internautas incluso localizaron el perfil de la esposa del ejecutivo en Facebook, donde dejaron mensajes de apoyo y críticas.

LEA MÁS: Quién es Megan Kerrigan Byron, la esposa del CEO del escándalo de la ‘kiss cam’ de Coldplay

Comunicado traducido de Andy Byron:

Quiero reconocer el momento que ha estado circulando en línea y la decepción que ha causado.

Lo que se suponía sería una noche de música y alegría se convirtió en un error profundamente personal que se desarrolló en un escenario muy público. Quiero ofrecer una disculpa sincera a mi esposa, a mi familia y al equipo de Astronomer. Ustedes merecen algo mejor de mi parte como compañero, como padre y como líder.

Esto no representa quién quiero ser ni cómo deseo representar a la empresa que ayudé a construir. Estoy tomando tiempo para reflexionar, asumir la responsabilidad y determinar los próximos pasos, tanto a nivel personal como profesional. Pido privacidad mientras atravieso ese proceso.

También quiero expresar lo preocupante que es que lo que debía ser un momento privado se haya hecho público sin mi consentimiento. Respeto a los artistas y a los profesionales del entretenimiento, pero espero que todos podamos reflexionar más profundamente sobre el impacto de convertir la vida de otra persona en un espectáculo.

Como una vez cantó un amigo: ‘Lights will guide you home, and ignite your bones, and I will try to fix you.’ (‘Las luces te guiarán a casa, encenderán tus huesos y trataré de repararte’)

Un momento incómodo en un concierto de Coldplay reveló un posible amorío entre un empresario casado y su colaboradora. (Pop Base/X)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.