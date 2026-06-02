Viva

Andrew McCarthy revela cómo el alcoholismo frenó su carrera tras el éxito de los años 80

El actor de 63 años relató que la adicción y el proceso de recuperación limitaron las oportunidades que surgieron tras su etapa de mayor fama

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La estrella de clásicos de los años 80 contó por qué su carrera perdió impulso y cómo identificó el momento en que necesitó ayuda.
La estrella de clásicos de los años 80 contó por qué su carrera perdió impulso y cómo identificó el momento en que necesitó ayuda. ( Paramount/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAndrew McCarthy
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.