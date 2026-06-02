Andrew McCarthy revela cómo el alcoholismo frenó su carrera tras el éxito de los años 80

La estrella de clásicos de los años 80 contó por qué su carrera perdió impulso y cómo identificó el momento en que necesitó ayuda.

Andrew McCarthy, una de las figuras más reconocidas del cine juvenil de los años 80, afirmó que el alcoholismo afectó de forma decisiva su trayectoria profesional y limitó su capacidad para aprovechar las oportunidades que surgieron durante el momento más exitoso de su carrera.

El actor de 63 años alcanzó notoriedad en producciones como Clase (1983), El primer año del resto de nuestras vidas (1985), La chica de rosa (1986) y Un muerto muy vivo (1989). Sin embargo, su carrera no mantuvo el mismo ritmo durante las décadas siguientes.

Durante una conversación en el pódcast Where Everybody Knows Your Name, conducido por el actor Ted Danson, McCarthy explicó que muchas personas relacionan su problema con el alcohol al éxito que obtuvo en su juventud. No obstante, sostuvo que habría desarrollado el mismo hábito independientemente de la fama y que la diferencia era que podía costear bebidas de mejor calidad.

El actor reconoció que el alcoholismo impactó su vida profesional. Según relató, durante los primeros años de su carrera apenas comenzaba a beber, pero con el paso del tiempo la situación se agravó y terminó por alterar el rumbo de su actividad en Hollywood.

McCarthy indicó que el problema no solo afectó su desempeño. También señaló que el proceso de recuperación le tomó varios años y que enfrentó un periodo prolongado de confusión y desgaste emocional.

Además, consideró que cuando logró superar esa etapa, las oportunidades que había tenido en la industria ya no estaban disponibles. Añadió que tampoco contaba con la madurez ni con las herramientas necesarias para dar el siguiente paso dentro de su carrera.

El actor reconoció que incluso sin la influencia del alcohol desconoce si habría logrado posicionarse mejor dentro de la industria cinematográfica. A su juicio, no tenía la preparación suficiente para gestionar el éxito que alcanzó en aquella etapa.

La estrella de clásicos de los años 80, Andrew McCarthy, contó por qué su carrera perdió impulso y cómo identificó el momento en que necesitó ayuda. (David Shankbone/Wikimedia)

McCarthy también recordó el momento en que decidió buscar ayuda. Explicó que tardó varios años en aceptar que tenía un problema y que necesitó más tiempo para tomar medidas concretas.

Según contó, en 1992 se encontraba en un hotel de Los Ángeles cuando comprendió que la situación había llegado a un límite. Ese día concluyó que necesitaba apoyo porque su vida ya no funcionaba de la manera que esperaba.

El intérprete señaló que la gravedad de su adicción le impidió minimizar el problema o convencerse de que tenía el control. Afirmó que la bebida ocupaba toda su atención y que interfería con distintos aspectos de su vida.

McCarthy sostuvo que esa realidad le permitió reconocer con claridad que había perdido el control y que requería ayuda profesional. También aseguró que tocar fondo de una forma tan evidente facilitó que enfrentara la situación y comenzara su proceso de recuperación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.