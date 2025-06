Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, molesta con empresa: ‘Prometen, cobran y desaparecen’

Andrea Salas , esposa de Keylor Navas, denunció públicamente a una empresa de diseño de interiores por supuesto incumplimiento. La familia del arquero costarricense se vio afectada por trabajos sin terminar y promesas incumplidas, lo que generó gran molestia y una advertencia en redes sociales para evitar que otros pasen por lo mismo.

Daniela Hernández, hija de Andrea, fue la primera en referirse a la situación, publicando una historia en Instagram.

“Buscamos al dueño de la empresa o alguna persona responsable, que pueda darnos razones de los trabajos que hace meses se encargaron y al día de hoy no se completan ni se entregan, ya que bloqueó a mi familia de redes para no dar razones de su irresponsabilidad y no contestan mensajes”, explicó en el posteo.

Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, reposteó la denuncia que hizo su hija Daniela en redes sociales.

Según se publicó, no desean que le suceda a nadie más. Andrea apoyó la publicación y también manifestó su molestia.

“¡Basta de irresponsabilidad! Empresas que prometen, cobran... y luego desaparecen”, publicó.

“Muy pronto les compartimos más nombres. ¡Para que no tengan que pasar por el momento tan desagradable por el que pasamos!“, advirtió Salas.