Andrea Álvarez: la mente detrás de ‘El Bartender’, un mediometraje costarricense que arrasó en Guatemala

En el mediometraje 'El bartender' la penumbra de un bar nocturno se transforma en el escenario ideal para explorar la salud mental y el desgaste emocional que consume silenciosamente a algunas personas.

El mediometraje costarricense El bartender se alzó con una contundente victoria en el Festival de Cine Antigua Guatemala, el pasado 25 de abril, donde conquistó las tres categorías en las que competía: mejor mediometraje internacional, mejor dirección fotográfica y mejor dirección internacional.

El certamen, que reúne más de 300 producciones de Latinoamérica y Estados Unidos, se ha consolidado como una vitrina clave para el cine independiente de la región, lo que dimensiona aún más el alcance del logro.

Detrás de esta obra se encuentra la cineasta costarricense Andrea Álvarez, vecina de San José, quien no solo escribió la historia, sino que también la dirigió. Con una duración de 30 minutos, El bartender es el resultado de un esfuerzo colectivo que combina sensibilidad narrativa, precisión técnica y una logística que evidencia el compromiso de todo su equipo.

La historia —acompañada por la música de Los Ajenos— sigue a un hombre que, en su intento por sostener el estilo de vida de su hijo, asume un segundo empleo nocturno como bartender. Esta decisión, lejos de acercarlo a su objetivo, lo enfrenta a una paradoja dolorosa: trabajar más implica compartir menos tiempo con lo que más ama.

A medida que avanza la trama, el personaje, interpretado por Bill Abarca, se ve atrapado en una espiral de presión emocional, exigencias laborales y desgaste personal que lo empujan a contemplar el suicidio. Es entonces cuando la aparición de un cliente misterioso introduce un giro que redefine su perspectiva y abre una ventana hacia la esperanza.

Más allá de su argumento, El bartender destaca por su capacidad de conectar con experiencias profundamente humanas. Álvarez, con trayectoria previa como guionista en teatro, explicó que la idea nació tras notar un patrón en sus historias ambientadas en bares.

“Creo que todos, de alguna forma, hemos sido o hemos vivido lo que vivió El bartender. Este personaje se cuestiona muchas cosas y atraviesa situaciones del día a día. Todos nos hemos sentido frustrados con nuestro avance personal; quienes somos padres nos preguntamos si estamos dando lo mejor; también está el estrés del trabajo. Hay muchos temas que rodean al personaje que pueden hacernos sentir identificados con él”, detalló.

Ese nivel de identificación es, precisamente, uno de los pilares del mediometraje. La obra no se limita a retratar el conflicto, sino que se detiene en la carga emocional que implica sostener múltiples roles al mismo tiempo.

“En El bartender hay un personaje que le da una pausa a esa situación, y muchas veces en nuestras vidas necesitamos justamente eso: una pausa. El mensaje principal es ese: hay esperanza, y a veces hay que detenerse para escucharse a uno mismo y darnos cuenta de que podemos volver a empezar si buscamos opciones o soluciones”, agregó la directora.

Bill Abarca interpreta al protagonista de 'El bartender', un padre atrapado en la necesidad de mantener el estilo de vida de su hijo. (Suministradas a La Nación)

La salud mental como eje narrativo

Uno de los temas centrales de El bartender es la salud mental, abordada desde una perspectiva íntima y cotidiana. Álvarez lo define como un tema delicado, pero urgente, al punto de considerar que el deterioro emocional se ha convertido “casi en una pandemia”.

La película evita los discursos abstractos y, en su lugar, aterriza el problema en situaciones reconocibles: un divorcio, las deudas, la presión laboral o el deseo constante de equilibrar el tiempo entre responsabilidades y familia. Este enfoque permite comprender cómo el desgaste emocional no surge de un solo evento, sino de la acumulación silenciosa de pequeñas cargas.

En ese sentido, el mediometraje plantea una reflexión clave: muchas veces se invisibiliza el estado emocional de quienes están “al servicio” de otros.

“Cualquier persona puede pasar por estas experiencias, son situaciones que no discriminan. Y a veces las personas minimizan el estado mental de los demás, especialmente si es alguien que está ahí para atenderte o servirte en un lugar al que vos querés ir a ahogar tus penas. No piensas que la otra persona también tiene penas”, señaló Álvarez.

Así, El bartender no solo cuenta una historia, sino que invita a mirar con mayor empatía a quienes nos rodean, recordando que detrás de cada rol hay una vida interna compleja que rara vez se muestra.

Un rodaje contrarreloj y una alianza regional

La producción se filmó en un club de Escazú, San José, entre finales de 2025 y enero de 2026, en una dinámica que exigió precisión y confianza. Álvarez acordó con el cineasta guatemalteco David Bravo rodar el proyecto en un solo día, principalmente por compromisos de agenda de Bravo, quien además asumió la dirección fotográfica.

Esta colaboración le dio al proyecto un carácter binacional. Más allá de su origen costarricense, El bartender también lleva el sello creativo de Guatemala, lo que fortaleció su postulación en el festival.

La apuesta dio resultados. Tras superar la preselección, la obra fue nominada en tres categorías y proyectada en marzo en las emblemáticas ruinas de Antigua Guatemala, un escenario cargado de historia que suele acoger propuestas destacadas del cine emergente. Un mes después, en abril, el equipo celebró una victoria total.

“Fue un sueño, no lo podíamos creer. Cuando recibimos los premios, recordé cuando empecé a escribir la historia y que en ese momento jamás me imaginé que fuéramos a tener este tipo de reconocimientos”, confesó Álvarez.

Andrea Álvarez, directora y guionista de 'El bartender', logró conquistar tres premios en el Festival de Cine Antigua Guatemala. (Suministradas a La Nación)

Más que premios: un impulso personal y profesional

Para la directora, el reconocimiento trasciende lo profesional. Como costarricense, asegura sentirse profundamente orgullosa de representar al país en un escenario internacional. Sin embargo, uno de los logros más significativos es personal: demostrarle a su hijo de 14 años que la constancia y la dedicación pueden convertir los sueños en realidad.

En detalle, las estatuillas que ganó Andrea Álvarez con 'El Bartender'. (Suministradas a La Nación /Suministradas a La Nación)

Álvarez lidera su propia productora, Caldera Pictures —nombre inspirado en Caldera, Puntarenas, tierra de su abuelo— y ahora, impulsada por el éxito de El bartender, proyecta continuar desarrollando historias propias y posicionar su sello en el mercado audiovisual.

En cuanto al estreno en Costa Rica, el próximo 7 de julio se realizará el lanzamiento oficial tanto de la productora como del mediometraje. El evento será una actividad privada que contará con la participación de representantes de la Embajada de Guatemala.

El rodaje de 'El bantender' se realizó en un club de Escazú durante los últimos meses de 2025 y enero de 2026. En esta imagen se observa a Andrea Álvarez junto a dos colegas de Guatemala. (Suministradas a La Nación)

Posteriormente, el 14 de julio, se llevará a cabo una función abierta al público en el Mall San Pedro. Los detalles sobre entradas y futuras exhibiciones se anunciarán a través de las redes sociales oficiales de la productora.

Con una narrativa íntima y un mensaje necesario, El bartender no solo celebra un triunfo en festivales, sino que se posiciona como una obra que dialoga con una realidad cada vez más urgente: la necesidad de detenerse, mirar hacia adentro y, sobre todo, recordar que siempre existe una salida.