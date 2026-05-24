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Andrea Álvarez: la mente detrás de ‘El Bartender’, un mediometraje costarricense que arrasó en Guatemala

El mediometraje fue reconocido con tres premios en el Festival de Cine Antigua Guatemala, el cual reúne más de 300 producciones de Latinoamérica y Estados Unidos

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Por Fátima Jiménez
El Bartender
En el mediometraje 'El bartender' la penumbra de un bar nocturno se transforma en el escenario ideal para explorar la salud mental y el desgaste emocional que consume silenciosamente a algunas personas. (Suministradas a La Nación)







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El bartenderMediometrajeAndrea Álvarez
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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