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Ana María Polo, de ‘Caso cerrado’, se someterá a una operación: ‘Ayúdenme, recen por mí’

La famosa presentadora dio la noticia con un emotivo video, en el que les pidió a sus seguidores mantenerla en oración

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Por Jessica Rojas Ch.
Chef Sophia Rodríguez fue sorprendida por Ana María Polo, de Caso Cerrado.
La famosa Ana María Polo, figura y voz de 'Caso cerrado', será sometida a una cirugía este 20 de marzo. (Archivo)







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Ana María PoloCaso cerrado
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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