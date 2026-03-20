Ana María Polo, de ‘Caso cerrado’, se someterá a una operación: ‘Ayúdenme, recen por mí’

La famosa Ana María Polo, recordada por ser la presentadora del exitoso programa Caso cerrado, será sometida a una operación este 20 de marzo y les pidió a sus seguidores que oren por ella.

De acuerdo con la revista People, la doctora Polo publicó un video para agradecerles a sus seguidores por el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera; sin embargo, también aprovechó para contarles que entrará al quirófano para que le realicen una cirugía en sus cuerdas vocales.

“Me voy a operar de las cuerdas vocales; como han notado, estoy un poco ronca. Me dijo el médico que eso es muy típico de gente que, como yo, habla muchísimo, se ha esforzado mucho con la voz, grita”, detalló.

“A cada uno de esos 23 millones de seguidores y de amigos que tengo en todo este mundo les pido una oración, porque sin mi voz qué voy a hacer. Ayúdenme, recen por mí para seguir dando, hablando, alzando la voz por la justicia y haciéndonos valer en todas partes del mundo”, pidió la mujer, de 66 años.