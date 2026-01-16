Alonso Solís abandonó transmisión por una urgencia y Gabriela Jiménez expuso el embarazoso motivo (video)

Alonso Solís se levantó de su asiento y abandonó la transmisión por algunos minutos.

Alonso Solís protagonizó un curioso momento, cuando tuvo que abandonar una transmisión en vivo de un programa de TD Más y Gabriela Jiménez, conductora del espacio, dejó en evidencia el embarazoso motivo.

Esto sucedió en el programa Contra Golpe de este jueves 15 de enero, en el que Solís estaba como invitado junto a los exfutbolistas Mauricio el Chunche Montero y Esteban Ramírez.

Tras soltar una carcajada, Jiménez reveló que el Mariachi le había enviado un mensaje y, seguidamente, le pidió que por favor se retirara del set. “Después les cuento, estamos en vivo y cualquier cosa puede pasar”, dijo la periodista entre risas.

La comunicadora siguió bromeando con lo sucedido. Aunque todo quedó en incógnita, una intervención de Esteban Ramírez despejó toda duda, pues el exjugador aseguró que él presenció algo similar, pero en un estadio, cuando Walter Centeno se marchó en medio partido para utilizar el baño.

Minutos después, Solís se reincorporó fingiendo que estaba atendiendo una llamada, para posteriormente soltar la risa. Jiménez le preguntó por su ausencia y le recordó el episodio de Centeno.

“¿Hice un Paté? No, no. ¿Sabe qué les voy a recomendar a ustedes? Té de hojas de zen. Vieras qué bueno lo limpia a uno todo completamente”, comentó con humor el ícono saprissista.

Alonso Solís continuó, en tono de broma, afirmando que ya pudo atender la llamada telefónica que recibió y solucionar un tema con sus hijas. Fue ahí cuando el Chunche, que había permanecido callado, soltó la frase: “No creo” y desató las risas en el set.

La cuenta de TD Más compartió el cómico video, el cual generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales.

“Todos hemos sido Alonso alguna vez”, “Iba como Andrey Amador, con el pelotón atrás”, “No habló en todo el video, pero lo que dijo el Chunche quedará para meme”, “Se estaba cagando y no de risa”, fueron algunos de los comentarios.