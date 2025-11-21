Viva

Aliste el rompope porque vuelve ‘Dulce Navidad’, el programa favorito de la época más bonita del año

El programa de radio cumple 23 años y ya se convirtió en una tradición para la época de fin de año en Costa Rica. Este sábado da inicio su nueva temporada, por Radio Centro

EscucharEscuchar
Por Gustavo Jiménez
Rosa María Solano y Warner Cordero ya están listos para llevar desde la cabina de Radio Centro todo el espíritu de la Dulce Navidad.
Rosa María Solano y Warner Cordero ya están listos para llevar desde la cabina de Radio Centro todo el espíritu de la 'Dulce Navidad'. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Dulce NavidadNavidadRadio CentroRosa María SolanoWarner Cordero
Gustavo Jiménez

Gustavo Jiménez

Editor de Puro Deporte. Periodista graduado de la Universidad de Costa Rica (Maestría de la UNED), con 30 años de trayectoria en medios de comunicación. Redactor del año de La Nación 2009 y múltiples coberturas de Campeonatos Mundiales, Copa América, Juegos Panamericanos y WikiLeaks Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.