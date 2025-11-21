Aliste el rompope porque vuelve ‘Dulce Navidad’, el programa favorito de la época más bonita del año

Rosa María Solano y Warner Cordero ya están listos para llevar desde la cabina de Radio Centro todo el espíritu de la 'Dulce Navidad'.

En el Polo Norte está Santa Claus con su taller de juguetes, en Costa Rica está Rosa María Solano con su Dulce Navidad.

Este sábado 22 de noviembre regresa el emblemático programa de radio que huele a rompope, chocolatito y ciprés, para ingresar una temporada más a los hogares de Costa Rica como la brisa de los vientos alisios que se apodera de las calles estas semanas.

Dulce Navidad cumple 23 años, siempre bajo la cálida conducción de Rosa María Solano, su creadora en el 2002. Desde el 2019 se emite por Radio Centro (96.3) y en cabina la acompaña Warner Cordero, el ‘Amigazo’, una voz también muy conocida en las ondas radiales de Costa Rica.

El programa nació bajo la inspiración de las Visitas Navideñas, el legendario programa de Carlos Lafuente que deleitó a niños y adultos de todo el país durante muchas décadas en Radio Rumbo, de Cartago.

Rosa María Solano logró esta entrevista exclusiva con Santa Claus en el evento de cierre de 'Dulce Navidad' del año pasado, en Goicoechea. (Cortesía/Cortesís)

Rosa María se animó a tomar el relevo, dándole su sello personal. El nombre de Dulce Navidad salió gracias al primer patrocinador, una marca de té que también es muy dulce y se quedó para toda la vida.

“Aunque ya para el segundo año ese patrocinador no continuó, vimos que a la gente le había gustado mucho el nombre, así que decidimos dejarlo”, explicó Solano en entrevista con La Nación.

A lo largo de estas dos décadas estuvieron en diferentes emisoras, como Radio Puntarenas o Radio María. En el 2019 aterrizaron en Centro y ahí permanecen hasta ahora.

El programa consiste en saludos al aire, villancicos, cuentos y secciones especiales que el público espera cada año.

Para la nueva edición, que empieza este sábado, habrá una cápsula llamada Navidad en el mundo, donde explican cómo se celebra esta fecha en otros países. Serán 34 episodios, uno por cada día de programa.

Por su parte, se mantiene la tradición de cuentos navideños dos veces a la semana. Y los domingos, el padre Ronny Solano (hermano de Rosa María y párroco de la Iglesia de La Merced), bendice la corona de adviento.

“Algunas personas nos dicen que esperan para bendecir desde el programa la corona de su casa”, comentó Rosa María emocionada.

Rosa María y sus ‘duendes’

Además del trabajo de locución que hacen Rosa María y Warner, el equipo de Dulce Navidad está compuesto por María José Bolaños en las redes sociales y su esposo Marvin Camacho en la parte audiovisual.

El equipo de 'Dulce Navidad' y los personajes especiales están listos para las actividades que se realizan al aire libre al inicio y final de cada temporada. Este es el elenco del 2024. (Cortesía/Cortesía)

También apoyan los controlistas de cabina de la radio y, por supuesto, los patrocinadores, algunos de los cuales tienen varios años, como Grupo ICE, En su punto o Gráfica Plus.

El repertorio de canciones es uno de los hilos conductores más importantes de Dulce Navidad. El público tiene sus favoritas, que pasan solicitando a través del WhatsApp y las redes sociales.

Entre los más populares está Pánfilo, el chiquito peleón que suplica por sus dientes para comer elotes sin que los hermanos lo vacilen por chimuelo. O Ven a mi casa esta Navidad, de Luis Aguilé, o la versión del niño de acento agringado que pregunta “Mamacita, dónde está Sonto Clos”. Y por supuesto, los peces en el río, que beben y beben y vuelven a beber.

Dulce Navidad se transmite todos los días en el siguiente horario: de lunes a viernes de 2 a 4 p. m.; sábados y domingos de 8 a 10 a. m., de mantera ininterrumpida y en vivo, salvo el 25 de diciembre, cuando se emite un programa especial ya grabado.

Para la inauguración de este sábado 22 de noviembre se realizará una actividad al aire libre afuera de las instalaciones de Radio Centro, cuyas instalaciones están ubicadas 100 metros al norte del parque de Tibás. El 24 de diciembre habrá otro evento especial en el Parque Centenario de Goicoechea (Guadalupe), con la participación de personales como el Grinch y el mismísimo Colacho.

Así que aliste el rompope, las galletitas y por supuesto un exquisito tamal. Dulce Navidad ya está listo para recorrer todo Costa Rica durante la época más especial del año, con el trineo de Rosa María y Warner cargado de nostalgia, risas, canciones y anécdotas. A ver si este año por fin, el pobre Pánfilo, recibe sus dientes.