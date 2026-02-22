Viva

Alemán creyó oír un carro de lujo en San José, pero topó con algo muy distinto y al mostrarlo desató polémica

El joven está en Costa Rica haciendo un voluntariado y mostró una situación que le pareció peculiar mientras salía de fiesta

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
La California
El joven alemán estaba de fiesta en La California, San José. Imagen ilustrativa. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Turista en Costa RicaLa California
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.