Alemán creyó oír un carro de lujo en San José, pero topó con algo muy distinto y al mostrarlo desató polémica

En las noches de fiesta por el barrio La California, en San José, además de cientos de jóvenes reunidos, transita gran cantidad de vehículos de todo tipo. Pero uno en particular llamó la atención de un voluntario alemán, quien se encuentra en Costa Rica.

El joven, por el estridente sonido de la mufla, creyó que se trataba de algún carro de lujo; sin embargo, al salir del bar, se topó con algo muy distinto, lo cual compartió en sus redes sociales.

“Cuando piensas que oíste un supercarro, pero es solo un carro normal en una calle de fiesta de Costa Rica”, escribió en un video en el que enfoca un vehículo de gama común pero “tuneado” o modificado, que se revolucionaba con fuerza en la vía.

Pero el asunto no terminó ahí, pues el video llegó a decenas de miles de ticos en TikTok y se armó un gran debate en torno a este tipo de automóviles. Muchos se refirieron a estos modelos de forma despectiva o dejaron mensajes cargados de humor.

“Es una olla de pejibaye”, “Esa es una empanada”, “Vivieron la experiencia tica”, “Una vez, la gente salió corriendo de adentro del bar porque la mufla de uno de esos carros sonaba como un arma”, “Se les dice portones o bombas”, fueron algunos de los comentarios.

Por otra parte, muchos defendieron este tipo de autos, que son toda una cultura a nivel global. Entre los defensores, estaba el aparente dueño, quien presumió su carro con una foto y agregó: “Gracias por confundir mi ‘empanada’ con un supercarro”.