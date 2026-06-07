Viva

Alberto Plaza y la Orquesta Filarmónica se volverán a unir para una noche inolvidable de concierto

Las entradas para ver al cantante chileno junto a la agrupación costarricense ya están disponibles

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Por Fiorella Montoya
Alberto Plaza
Alberto Plaza regresa a Costa Rica el 11 de julio en Parque Viva. (Cortesía)







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Orquesta FilarmónicaAlberto Plaza
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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