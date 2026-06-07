Alberto Plaza y la Orquesta Filarmónica se volverán a unir para una noche inolvidable de concierto

El cantautor chileno Alberto Plaza se presentará en Costa Rica el próximo 11 de julio en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en un concierto especial donde estará acompañado por la Orquesta Filarmónica.

Esta nueva gala promete revivir las grandes emociones de sus composiciones más emblemáticas con arreglos sinfónicos de primer nivel, en una velada que será memorable para sus seguidores.

Las entradas para este gran espectáculo musical ya se encuentran a la venta para el público general. Los interesados en asistir pueden elegir sus asientos y adquirir las localidades por medio de la plataforma digital publitickets.com.

El precio de los boletos varía según la ubicación: las entradas en la localidad Golden tienen un valor de ¢40.000, mientras que en la Zona 400 el costo es de ¢33.000 y en la Zona 500 el precio es de ¢28.000.

El repertorio del concierto puede incluir producciones muy conocidas de su carrera artística, como Que cante la vida, Bandido, Ahora, Yo te seguiré y Milagro de abril.

Esta no es la primera vez que el artista nacionalizado se une al ensamble nacional, ya que el año pasado realizaron una exitosa colaboración cuando el cantautor celebró a lo grande sus 40 años de trayectoria musical. Entonces lo realizó en el Teatro Popular Melico Salazar, logrando una conexión única con el público local que desea repetir la experiencia en esta nueva ocasión.