Alajuela celebrará 20 años de uno de sus eventos más queridos; le contamos de qué se trata

“¡Con qué tristeza miramos un amor que se nos va!“, versa la canción Veinte años, que narra cómo, con el pasar de dos décadas, un romance deja de ser correspondido. Pero en Alajuela bailan otro son, muy distinto a la melancolía de ese bolero, sobre todo cuando abrazan a uno de sus eventos predilectos.

Por eso, desde 2005, la Fiesta Internacional del Cuento Alajuela Ciudad Palabra (FICU) hace de la ciudad epicentro de historias, viste de domingo la rutina diaria y, de paso, vuelve a ponerle rostro de güila al corazón de la gente.

Desde este martes 1.° de julio hasta el domingo 6, una vez más público y cuenteros darán rienda suelta a esa pasión que no apagan los años, y de cuyo frenesí dan fe las filas a la espera de cada función.

La Fiesta Internacional del Cuento Alajuela Ciudad Palabra celebra su vigésima edición

Este año, las funciones de la vigésima edición del FICU tendrán lugar en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, la Ermita del Llano, el Parque Central, Biblioteca Pública de Alajuela y el Jardín del Cuento (en La Garita).

Precisamente, la inauguración será este martes con cimarrona y mascarada en el Parque Central, una presentación de poesía y un espectáculo de cuentacuentos en el Museo Juan Santamaría.

La narradora peruana Yennifer Díaz es una de las cuatro artistas internacionales que participarán en la edición XX de la FICU. (Facebook Alajuela Ciudad Palabra)

El evento de clausura se llevará a cabo el domingo con la tradicional cuentarata, también en el parque de Los Mangos.

Y como lo de “internacional” no es cuento; la fiesta contará con los relatos de cuatro invitados extranjeros: Ernesto Rodríguez Abad, de España; Deyanira Ruiz, de México; Mariela Estrada, de Guatemala; y Jennifer Díaz, de Perú.

Además, tendrán participación narradores nacionales como Rodolfo González, Ana Coralia Fernández o Natalia Arias Sanabria, quien es una de las más de 60 menores de edad que exhibirán su talento durante el festival.

Por otro lado, no todo serán espectáculos; también habrá charlas, conversatorios, recorridos guiados y talleres infantiles. Usted puede consultar la programación completa en las redes sociales de Alajuela Ciudad Palabra o solicitándola al 8909-4247.

Alajuela Ciudad Palabra, ‘veinte años y contando...’

Juan Cuentacuentos sigue, como hace veinte años, dirigiendo con entusiasmo la Fiesta Internacional del Cuento, apoyado por un grupo de amigos soñadores. (Jorge Navarro)

La Fiesta Internacional de Cuenteros, que este año lleva por lema “Veinte años y contando” tuvo su origen en 2005. Fue concebida de la mano del reconocido narrador oral Juan Cuentacuentos y un grupo de amigos, quienes apoyaron su sueño de crear en Alajuela “el festival al que le gustaría que lo invitaran”; según contó a La Nación hace un año.

“Todos los años hay que tocar puertas, siempre hay que convencer gente y hay obstáculos que lo hacen muy difícil, pero también emocionante. Hay gente que lo ve como un gasto y no como una inversión”, comentó Juan Cuentacuentos en aquella ocasión.

“Nosotros no decimos que las entradas son gratuitas, sino libres, gracias a que los patrocinadores pagaron por ella; porque el arte no es gratuito y los artistas comen y pagan impuestos”, agregó.

La particularidad de nombrar al evento “fiesta”, en lugar de festival, es herencia de la Fiesta Cultural Antorcha, que Juan Madrigal (nombre de registro del artista) dirigió durante cuatro años.

“Queremos que se sienta como una fiesta de la comunidad, como las fiestas patronales, que la gente se engalane y diga: ‘Bueno, ya llegó la fiesta de la palabra’”, acotó.

Desde entonces, han pasado más de un centenar de cuenteros por el evento, cuya trascendencia ya es nacional. Por decreto presidencial y ley de la República, cada 19 de noviembre -fecha en que inició la primera edición de la fiesta-, se celebra el día de Alajuela Ciudad Palabra.

Dos décadas después, el gestor cultural alajuelense no le suelta la mano a su sueño y más bien lucha para que cumpla otra veintena más y sea más grande que hoy. Sin quitar la vista de ese horizonte, se confiesa feliz de ver los frutos de apostar por una fiesta dedicada a la palabra.

“Yo creo que lo que he logrado no es porque sea muy carga, sino porque he tenido mucha gente que me ha ayudado a seguir adelante”, finalizó.