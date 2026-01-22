Viva

Agenda del fin de semana: Conciertos, ferias y festivales para de toda la familia

Cada rincón de Costa Rica gozará estos días con música en vivo, teatro, ejercicios al aire libre y mucha tradición

Por Fiorella Montoya

A lo largo y ancho de Costa Rica, los últimos días de enero llegan cargados de actividades culturales y recreativas. Conciertos gratuitos, ferias y festivales gastronómicos forman parte de la agenda cultural, con opciones pensadas en promover la convivencia, el disfrute del espacio público y el acceso a la cultura para todos.








Agenda cultural
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

