Agenda del fin de semana: Conciertos, ferias y festivales para de toda la familia

A lo largo y ancho de Costa Rica, los últimos días de enero llegan cargados de actividades culturales y recreativas. Conciertos gratuitos, ferias y festivales gastronómicos forman parte de la agenda cultural, con opciones pensadas en promover la convivencia, el disfrute del espacio público y el acceso a la cultura para todos.

A continuación, un repaso por las actividades más destacadas.

Bienestar y música gratuita

En Heredia, Paseo de las Flores desarrollará una agenda especial de actividades gratuitas, enfocadas en el bienestar, la recreación y la cultura.

Las actividades comenzarán el sábado 24 de enero con clases de zumba en horas de la mañana, sesiones de pilates con cupo limitado y juegos de movilidad durante la tarde. La jornada cerrará con una velada musical, que estará a cargo de la banda Ojo de Buey, en el Fortín Principal.

El concierto de Ojo de Buey empezará a las 5:30 p. m., será gratuito y permitirá al público disfrutar de temas como Culpa, Señorita, Vuelvo a empezar y Déjame entrar.

Para el domingo 25 de enero, el centro comercial mantendrá la oferta de clases de zumba, pilates y juegos de movilidad, con el objetivo de dar continuidad a una experiencia pensada para quienes buscan activar su cuerpo y compartir en familia.

La banda Ojo de buey será parte de la programación en Paseo de las flores. (Cortesía)

Vacaciones familiares a bajo costo

En San José, el Museo de los Niños mantiene su propuesta Vacaciones Fantásticas: El Cosmos, una agenda pensada para el disfrute familiar durante los días libres. Como parte de esta iniciativa, la entrada general tiene un costo de ¢2.000, tanto para niños como para adultos, y la promoción se mantendrá vigente hasta el domingo 22 de febrero, en horario de martes a domingo de 9 a. m. a 5 p. m.

Además de sus más de 46 salas interactivas, el museo ofrece personajes de fantasía, espectáculos con Museíto y Museíta, juegos, animación, concursos, bailes, áreas de photobooth, pintacaritas, talleres y otras actividades especiales.

El Castillo de los Sueños contará con atracciones adicionales como canopy, puente colgante, carros chocones y piscina con bolas, con un costo adicional de ¢1.500 por persona y por turno. El museo también dispone de combos familiares desde ¢5.000.

El Museo de los Niños presenta actividades a bajo costo para grandes y pequeños. (Mayela Lopez)

Tradición cafetalera celebra 20 años

Hasta el domingo 25 de enero, en Frailes de Desamparados, la Feria del Café celebrará su 20 aniversario con una agenda cargada de actividades para toda la familia.

El evento reunirá bingos, cimarronas, conciertos en vivo, gastronomía y degustaciones relacionadas con el café, como parte de una propuesta que busca fortalecer el vínculo con las tradiciones cafetaleras del lugar.

La organización informó que no se permite el ingreso con mascotas ni bebidas alcohólicas, como parte de las medidas para garantizar un ambiente familiar y ordenado durante la actividad.

Quienes visiten la feria del café, en Frailes de Desamparados, disfrutarán de muchas actividades para toda la familia. (Cortesía de la feria)

Gastronomía y música toman el Redondel de Zapote

El Redondel de Zapote será escenario del Fuego Festival 2026, que se llevará a cabo el sábado 24 y domingo 25 de enero, de 11 a. m. a 10 p. m. Esta será la segunda edición del evento, tras un debut en 2025 que reunió a más de 12.000 personas.

El festival ofrecerá zonas de asadores, estaciones de comida, áreas de descanso y espacios diseñados para disfrutar la cocina al fuego, con cortes nacionales e internacionales preparados en parrillas al aire libre.

La programación incluirá música en vivo y entretenimiento para personas de todas las edades, con presentaciones de RT Band, Plancharanga, Jorge Chicas y Black Dogs Band, además de DJs durante toda la jornada.

La II edición del Fuego Festival se llevará a cabo en el Redondel de Zapote. (Cortesía/Cortesía)

Otras actividades:

— Una semana nada más, comedia teatral en Escazú: La obra, protagonizada por Sofía Chaverri, Javier Montenegro y Manuel Martín, presenta una historia de enredos y humor ágil que ha conquistado al público. Lugar: Teatro El Escenario, Plaza Tempo, Escazú. Fecha y hora: Hasta el 31 de enero, jueves, viernes y sábados, a las 8 p. m. Entradas: ¢12.000 más IVA y cargos por servicio, disponibles en elescenariocr.com. Jóvenes de 18 a 25 años cuentan con 18% de descuento.

— Hot Wheels City Experience Costa Rica: Una experiencia inmersiva internacional que combina creatividad, velocidad y tecnología, con más de siete estaciones interactivas. Lugar: Escazú Village. Fecha y hora: Hasta el 22 de marzo, de martes a domingo, de 9 a. m. a 7 p. m. Entradas: ¢8.500, disponibles en smarticket.net.

— Verano en el Museo y Museos de noche del BCCR: Los Museos del Banco Central de Costa Rica amplían su horario nocturno con actividades educativas, talleres, visitas guiadas, música y degustaciones gastronómicas, además de promoción 2x1 para nacionales en horario extendido. Lugar: Museos del BCCR, Plaza de la Cultura, San José. Fecha y hora: Hasta el 6 de marzo, jueves y viernes hasta las 7 p. m. Entradas: Disponibles en boletería física. Talleres y visitas requieren inscripción previa.

— Ocaso Underground Music Festival 2026: Festival de música electrónica que celebra su novena edición, con un cartel internacional encabezado por Vintage Culture y BLOND:ISH, además de artistas como Dombresky, Magdalena y Toledo con un set especial. Lugar: Pacífico central, 10 minutos al sur de Jacó, intersección del río Tulín con la Costanera. Fecha y hora: Hasta el 25 de enero, de 7 p. m. a 6 a. m. Entradas: Menores a $100 para los cuatro días, disponibles en ocasofestival.com.

— Little Shop of Horrors, segunda temporada: El musical de culto regresa a Teatro Espressivo tras un exitoso estreno nacional, con música de Alan Menken y libreto de Howard Ashman. Lugar: Teatro Espressivo, Momentum Pinares. Fecha y hora: Hasta el 1.° de febrero. Viernes, 8 p. m.; sábados, 4 p. m. y 8 p. m.; domingos, 6 p. m. Entradas: ¢13.000 más IVA y cargos por servicio, en espressivo.cr o boletería del teatro.

— Fiestas patronales de Dulce Nombre de Cartago: Celebración comunal con actividades musicales, desfiles, exposiciones, comidas típicas, artesanías y juegos mecánicos. Incluye desfile de boyeros y presentaciones de agrupaciones nacionales. Lugar: Dulce Nombre, Cartago. Fecha y hora: Hasta el 25 de enero, con actividades en distintos horarios. Entradas: Acceso gratuito a las actividades públicas.

El Ocaso Festival es uno de los eventos de música electrónica más esperados por los fans en Costa Rica. (Pablo Murillo)

— Fiestas Cívicas de Palmares 2026: Las tradicionales fiestas palmareñas incluyen eventos deportivos y espectáculos musicales. El domingo 25 de enero, desde las 12 p. m., el cierre internacional estará a cargo del grupo colombiano Piso 21. Entradas: Entre ¢18.000 y ¢42.000, según localidad.

— Fiestas Populares Nosara 2026: Celebración tradicional guanacasteca con corridas de toros, tope, eventos taurinos y actividades musicales para toda la comunidad. Lugar: Nosara, Nicoya, Guanacaste. Fecha y hora: Del 23 al 25 de enero, en distintos horarios. Entradas: Acceso según actividad en el redondel y eventos programados.

— Festival Grano de Oro: Encuentro cultural urbano que promueve el talento local con teatro y música al aire libre, gastronomía y actividades recreativas, entre ellas el Festival de la Empanada y un torneo de futbolín. Lugar: Paseo de los Estudiantes, San José. Fecha y hora: 24 y 25 de enero, de 10 a. m. a 6 p. m.