Agenda cultural: tercer fin de semana de noviembre trae conciertos, teatro y mucha fiesta

El tercer fin de semana de noviembre llega con propuestas culturales para todos los gustos, donde la música, el teatro, la gastronomía y el arte convierten a San José y sus alrededores en el epicentro de la creatividad y la convivencia.

Desde el regreso de Kudai, pasando por un homenaje a Luis Miguel y Cristian Castro, hasta la poderosa energía norteña de Julión Álvarez, Costa Rica se alista para recibir tanto a grandes figuras internacionales como a destacados talentos costarricenses, en encuentros que celebran la diversidad artística y la riqueza de las tradiciones.​

Kudai regresa a Costa Rica con su Revive Tour

Las entradas para ver a Kudai están disponibles desde los $55 hasta los $70 a través de eventcr.com. (Suministrada. )

La icónica banda chilena Kudai se presentará en el Centro de Eventos La Uruca este viernes 21 de noviembre a las 8 p. m., en un esperado reencuentro con el público costarricense que creció con su música y emoción.

Las entradas están disponibles desde los $55 hasta los $70 a través de eventcr.com. Como parte de su gira internacional Revive Tour, el grupo promete una noche llena de recuerdos, emociones y sorpresas preparadas especialmente para sus seguidores.

En esta nueva cita con Costa Rica, el grupo estará conformado por Bárbara Sepúlveda, Pablo Holman, Tomás Manzi y Gabriela Villalba, quienes ofrecerán lo mejor de su repertorio en un espectáculo que celebra la nostalgia y la conexión con su público.

Aunque Nicole Natalino no participará en esta ocasión, debido a su reciente maternidad, la agrupación aseguró que brindará un show inolvidable, cargado de energía y sentimiento.

Julión Alvarez en concierto

El concierto de Julión Álvarez, en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio), será únicamente para mayores de edad. (Instagram.)

El afamado intérprete de música regional mexicana, Julión Álvarez, se presentará en el Estadio Nacional (ahora llamado INS Estadio) este sábado 22 de noviembre como parte de su esperada Gira 4218, prometiendo una velada inolvidable para los amantes de la banda, norteño y mariachi.

Las entradas están a la venta en smarticket.net, con precios que oscilan entre los $60 y los $330. Solo podrán asistir mayores de 18 años y será indispensable presentar una identificación oficial válida para ingresar.

La apertura de puertas está programada para las 2 p. m., por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Festival Latinoamericano Cumbia & Birras 2025 pondrá sabor a Curridabat

El festival se perfila como una fiesta imperdible para quienes llevan el ritmo y la pasión de la música latinoamericana. (Suministrada. )

El esperado Festival Latinoamericano Cumbia & Birras 2025 se celebrará este domingo 23 de noviembre, a partir de las 3 p. m., en el Club Pepper’s, convirtiéndose en el epicentro de la cumbia villera y el sonido tropical en el país.

Los boletos pueden adquirirse a través de tiquetebox.app, y están disponibles desde los ¢31.000 por entradas dobles. El festival reunirá a representantes destacados de la escena sudamericana, como Los Pibes Chorros y Los Eternos Cumbia, prometiendo energía, clásicos y una atmósfera de fiesta sin igual.

El espectáculo contará también con la participación de talentos nacionales como Sonidero Barrio Fátima, Los Hijos de Tencha y DJ Nochi, completando una tarde que celebra la cultura popular, la música y la convivencia.

Además de una propuesta musical poderosa, el evento ofrecerá mercadito urbano, zonas interactivas y espacios ideados para vivir la cumbia intensamente. Se perfila como una fiesta imperdible para quienes llevan el ritmo y la pasión de la música latinoamericana.

El jazz llega a San José en un festival histórico

Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de conciertos, clases maestras gratuitas y encuentros entre artistas y público de todas las edades. (Suministrada)

El 506 Jazz Fest 2025 inicia este jueves 20 y se extenderá hasta el sábado 22 de noviembre, inundando de música y talento cinco sedes culturales de la capital. Por primera vez, el jazz contará con un festival propio y gratuito.

Las actividades se desarrollarán en el Teatro Nacional, el Cenac Anfiteatro Fidel Gamboa, el Parque La Libertad, el Museo Calderón Guardia y el Museo de Arte Costarricense, convirtiendo a San José en un epicentro del jazz internacional y costarricense.

La programación reunirá a figuras internacionales como el flautista puertorriqueño Néstor Torres, el saxofonista estadounidense Dave Pietro y el pianista y arreglista Alon Yavnai. Junto a ellos, participará lo mejor del jazz hecho en Costa Rica, con proyectos destacados como Ale González Trío, Fer Víquez Trío, Pablo Campos Trío, Malí, Big Band Juvenil del INM, entre otros.

Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de conciertos, clases maestras gratuitas y encuentros entre artistas y público de todas las edades. El festival promete consolidarse como una de las grandes celebraciones culturales del año y posicionar a San José como referente regional del jazz.

Otras actividades:

— Noche en blanco | Último Art City Tour del 2025: Viernes 21 de noviembre, de 5 p. m. a 8:30 p. m., recorridos gratuitos por espacios culturales de San José en horario extraordinario, tres rutas diferentes en buseta y transporte incluido. Entrada gratis con registro previo en artcitytour.gamcultural.com/04-2025-temporada.

— Tributo Pearl Jam / GG 20 aniversario: Concierto especial por los 20 años de Generación Grunge, este viernes 21 de noviembre a las 8 p. m., en London Room. Entradas entre ¢8.500 y ¢9.500 en tiquetebox.app.

— Festival de Coreógrafos Graciela Moreno 2025: Viernes 21 de noviembre, de 8 p. m. a 10 p. m., y domingo 23 de noviembre, de 5 p. m. a 7 p. m., en el Teatro Nacional. Las entradas están disponibles en teatronacional.go.cr.

— Tertulia musical: Recital sobre la historia de la música salsa en Costa Rica por el Dr. Orlando Calvo Calvo. Viernes 21 de noviembre, a las 2 p. m., en la Benemérita Biblioteca Nacional. Entrada gratuita.

— Conferencia virtual: La guerra filibustera y la identidad nacional costarricense, por el Dr. Marco Cabrera Geserick. Viernes 21 de noviembre. Actividad gratuita vía virtual.

— Vinoterapia en iL Padrino, San Pedro: Experiencia exclusiva para mujeres mayores de edad, enfocada en el amor propio y bienestar emocional. Incluye copa de vino, libros en PDF y actividades guiadas por psicóloga. Viernes 21 de noviembre, entradas desde ¢14.000 en starticket.cr; reservaciones al 8575-9000.

— Exposición Julio Escámez: Homenaje al centenario del artista chileno, con más de 100 piezas, en el Museo del Jade del INS. Inicia viernes 21 de noviembre de 5 p. m. a 8:30 p. m. y continúa hasta junio 2026.

— De divorcios, celos y maravillas cervantinas: Comedia en Teatro La Aduana Alberto Cañas Escalante. Funciones: viernes 21 y sábado 22 de noviembre a las 7 p. m., domingo 23 a las 5 p. m. Entradas entre ¢4.000 y ¢8.000, disponibles en boleteria.teatromelico.go.cr.

— Obra de teatro El Electo: Comedia política en Teatro Espressivo, Momentum Pinares, Curridabat. Funciones: viernes y sábado, 8 p. m.; domingo, 6 p. m. Entradas ¢11.250 en www.espressivo.cr o al 6360-9158.

— Saurom en Costa Rica: Regresa con espectáculo inspirado en El Principito, este sábado 22 de noviembre en Club Pepper’s. Entrada VIP ¢40.000 (+15 años), general ¢28.000 (+18 años), doble pase ¢63.000. Entradas en tiquetebox.app.

— Tarde de cuentos navideños, chocolate y galletas: Sábado 22 de noviembre, de 1:30 p. m. a 3:30 p. m., Centro Cultural San José, Barrio Escalante. Precio de la entrada ¢10.000 (incluye chocolate y galletas). Reservas al 8905-2340.

— Canción Sin Fronteras: Encuentro de música y arte este sábado 22 de noviembre, a las 6 p. m., en la Alianza Francesa, Barrio Amón. Entrada ¢6.000; reservaciones al 7098-4709.

— Lentamente, Dylan Thomas, Los Waldners, RosaViolento y Zampiii en vivo: Noche de indie en Amón Solar, sábado 22 de noviembre, a las 7 p. m. Entradas ¢7.565 en tiquetebox.app.

— K-Festival Gastronómico 2025: Gastronomía y cultura coreana, sábado 22 y domingo 23 de noviembre, de 10 a. m. a 6 p. m., Parque Nacional, San José. Entrada gratis. Además, puede adquirir la KM Card a ¢10.000 para beneficios y accesos exclusivos.

— Lo mejor de Luis Miguel y Cristian Castro: Orquesta Filarmónica con Eduardo Aguirre; sábado 22 de noviembre, 8 p. m., y domingo 23, 3 p. m., Teatro Melico Salazar. Entradas en boleteria.teatromelico.go.cr.

— Festival de la Abolición del Ejército: Fiesta cívica y cultural en el Museo Nacional de Costa Rica, domingo 23 de noviembre, de 9 a. m. a 4 p. m. Actividad presencial; entrada gratuita.

— Dano en Costa Rica: Rap español en La Concha de la Lora, domingo 23 de noviembre, a las 7 p. m. Entradas desde $30 hasta $60, disponibles en starticket.cr.

— Ductape en Costa Rica: Domingo 23 de noviembre, a las 6 p. m., en Starview. Invitados: The Final Sound USA, Ariel Maniki & The Black Halos. Entrada ¢8.565 en tiquetebox.app.

