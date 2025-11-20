Viva

Agenda cultural: tercer fin de semana de noviembre trae conciertos, teatro y mucha fiesta

Kudai, el homenaje a Luis Miguel y la potencia de Julión Álvarez demuestran que Costa Rica se prepara para recibir a grandes figuras del arte y la música

Por Fátima Jiménez
Agenda cultural
Este fin de semana se presenta con alternativas culturales para todos los intereses, haciendo de San José y sus alrededores un punto de encuentro para la música, el teatro, la gastronomía y las artes. (LN con imágenes suministradas. )







Agenda culturalJulión ÁlvarezKudai
