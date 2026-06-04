Agenda cultural: fin de semana con mucha música, arte y rodeo en Costa Rica

El primer fin de semana de junio llega cargado de opciones para todos los gustos, con una agenda cultural que combina entretenimiento, música, espectáculos y eventos masivos en distintos puntos del país.

Desde festivales temáticos hasta propuestas llenas de adrenalina, Costa Rica ofrece alternativas tanto para quienes buscan salir de fiesta como para quienes prefieren planes más tranquilos o familiares.

Perreo Fest enciende Costa Rica

El festival Perreo Fest llegará a Costa Rica para revivir la época dorada del reguetón, con una noche cargada de nostalgia, baile y los himnos que marcaron a toda una generación. La cita será este 6 de junio en el Nebula Center, en Heredia, a partir de las 2 p. m. y hasta la medianoche.

El público podrá disfrutar de clásicos de artistas como Don Omar, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Ivy Queen, Tego Calderón, Rakim y Ken-Y, Zion y Lennox, Alexis y Fido y La Factoría.

Las entradas están disponibles a través del sitio web eventcr.com a $16. Para más información, los interesados pueden visitar las redes sociales oficiales de NuNu CR.

Perreo Fest reunirá los clásicos del reguetón este viernes 6 de junio en Nebula Center, con una jornada cargada de nostalgia, baile y música old school. (Suministrada)

Extreme American Rodeo llega al Estadio Nacional

El evento Extreme American Rodeo 2026 llegará a Costa Rica como el rodeo más grande de Centroamérica, con un espectáculo que promete adrenalina, destreza y entretenimiento de primer nivel. La cita será este domingo 7 de junio, en el Estadio Nacional, a partir de las 11 a. m.

El público podrá disfrutar de competencias de rodeo estilo americano con la participación de exponentes nacionales e internacionales en disciplinas como monta de toros, carrera de barriles, team roping, team penning y lazo breakaway.

El espectáculo, organizado por Family Fun - RPM TV, también incluirá la tradicional monta costarricense, combinando la esencia local con un formato moderno, dinámico y altamente visual.

Las entradas tienen un costo que va desde ¢10.000 hasta ¢35.000 y están disponibles a través del sitio web eticket.cr.

El Extreme American Rodeo llegará este domingo 7 de junio al Estadio Nacional con un espectáculo de alto nivel que combina tradición, adrenalina y competencias internacionales. (Alonso Tenorio)

Otras actividades

— Concierto Tributo a Avril Lavigne | Evento Inaugural Origen: Viernes 5 de junio, a las 8 p. m., en Central Pub London Room, San José. Entradas: ¢8.565, disponibles en tiquetebox.app.

—D’Classics concierto: Viernes 5 de junio, a las 8 p. m., en Jazz Café. Espectáculo en vivo con un recorrido por éxitos de las décadas de los 60, 70, 80, 90 y 2000. Entradas: preventa ¢10.000 y ¢11.000 el día del evento, en boletería.

— Obra de teatro Sibelius, en Teatro Vargas Calvo: Viernes 5 de junio, de 8 a 9:30 p. m. en el Teatro Vargas Calvo. Propuesta que mezcla drama y comedia en un viaje entre la realidad y la fantasía. Entradas: ¢8.000 general y ¢5.500 para estudiantes y personas adultas mayores; disponibles en la boletería del Teatro Nacional.

— Mariconeo Pride Edition 2026: Viernes 5 de junio, a las 8:17 p. m. en Oasis La Calle. Show de la escena drag nacional con competencia por la corona Reina del Mariconeo y artista internacional invitada. Evento para mayores de 18 años. Entradas: entre $18 y $35, disponibles en starticket.cr y vía Sinpe al 8466-7553.

— Taller de acuarela en Arteterapia Costa Rica Mosaik (Sabanilla de Montes de Oca): Sábado 6 de junio, de 9 a. m. a 12 m. Taller creativo guiado. Costo: ¢15.000. Inscripción al 8970-9654.

— Pinta figuritas de cerámica solo para mujeres: Sábado 6 de junio, a las 3 p. m., en Triciclo Restaurante, Barrio Dent. Actividad creativa en grupo. Entradas: ¢23.500; reservaciones al 7279-0599.

— Concierto Cuarto Aniversario de Cuatro: Sábado 6 de junio en La Fábrica Street Food, San Pedro. Presentación en vivo. Entradas: ¢4.000; reservas al 6042-7700.

— Ballet La Bella Durmiente, en Teatro Nacional: Sábado 6 de junio, a las 7 p. m., y domingo 7, a las 11 a. m. y 4 p. m. Producción del Ballet Nacional de Costa Rica con invitados internacionales. Entradas: entre ¢20.000 y ¢38.000, en ticketshow.cr.

— Gimario en vivo: Sábado 6 de junio, a las 7 p. m., en Mercadito La California. Evento para mayores de 18 años. Entradas: entre ¢7.000 y ¢20.000, en eventcr.com.

— Cata de vinos Desde la Tierra: Sábado 6 de junio, en restaurante Alma de Árbol, en La Sabana. Experiencia guiada de degustación. Costo: ¢27.900 por persona; reservas al 2100-1743.

— Festival artístico internacional Embrujarte: Del 6 al 13 de junio, a las 7 p. m., en el parque de Escazú. Evento cultural gratuito con presentaciones artísticas.

— Concierto Break Stuff, en Jazz Café Escazú: Sábado 6 de junio, a las 8 p. m. Noche dedicada al nu metal y rock de los 2000 con repertorio de bandas como Linkin Park, Korn y System of a Down. Entradas: ¢10.000, en tiquetebox.app.

— Fiestas Patronales San Caralampio, en Bagaces: Del5 al 7 de junio, en el Campo Ferial San Caralampio, Guanacaste. Actividades taurinas, música en vivo, tope y ambiente familiar. Entrada gratuita.

— Feria del Aguacate en San Jerónimo de Esparza: Festejos se llevarán a cabo hasta el domingo 7 de junio. Feria gastronómica y cultural con actividades para toda la familia. Entrada gratuita.

— Ciudad Mágica en Campo de Ayala, Paraíso: Hasta el sábado 6 de junio. Juegos mecánicos y atracciones como parte de Expo Leche 2026.

— Academia de Música Moderna en concierto: Domingo 7 de junio, a las 7 p. m. Presentación en vivo de estudiantes. Entradas: preventa ¢10.000 y ¢12.000 el día del evento; información al 8851-6702.

— Domingo de Comedia en San Pedro: 7 de junio en Pub Rock, San Pedro. Show de stand-up comedy con Pablo Montoya, Pablito Rodríguez y Pablo Pérez. Entradas: entre ¢5.000 y ¢6.000; reservaciones al 8974-3041.