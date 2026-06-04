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Agenda cultural: fin de semana con mucha música, arte y rodeo en Costa Rica

El itinerario incluye opciones que van desde bailes y fiestas hasta planes más familiares

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Por Fátima Jiménez

El primer fin de semana de junio llega cargado de opciones para todos los gustos, con una agenda cultural que combina entretenimiento, música, espectáculos y eventos masivos en distintos puntos del país.








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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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