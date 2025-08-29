Agenda cultural: Festivales, conciertos gratuitos y comida caribeña para gozar los días libres

La última semana de agosto ofrece una variada agenda cultural que incluye talleres, tributos, conciertos, recitales y actividades para celebrar el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, además de propuestas ideales para disfrutar en familia o, ¿por qué no?, en solitario.

Desde teatro, comedia y música hasta talleres especializados, estas son algunas de las opciones que no se debería perder:

Ganador de ‘Nace una estrella’ cantará plancha

Este viernes 29 de agosto, a las 8 p. m., el ganador de la más reciente temporada de Nace una estrella, Yeris Lobo, se presentará junto a las cantantes Karina Severino y Franciny Castillo en el Jazz Café de Escazú.

El recital, titulado Divos y Divas de la Plancha, promete una velada cargada de emociones a través de este género musical, el cual ha marcado sentimientos de amor y desamor a lo largo de los años.

Las entradas tienen un costo de ¢10.000 en preventa y ¢12.000 el día del evento. Quienes deseen adquirirlas pueden escribir al WhatsApp: 8451-1629.

Yeris Lobo se presentará junto a las cantantes Karina Severino y Franciny Castillo en un especial de plancha. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

Clásicos del ska en un solo espacio

El sábado 30 de agosto se celebrará el festival Skatedra 2025, que reúne a leyendas del ska y a nuevas voces del género.

Desde Argentina llegarán Los Pericos y Los Calzones, mientras que desde Uruguay se presentará La Vela Puerca. La cuota nacional estará a cargo de Mentados, Los Garbanzos y La Milixia, reconocidas agrupaciones de la escena costarricense.

El encuentro será en Río Campo, San Rafael de Alajuela, a partir de las 3 p. m. Las entradas están disponibles en eticket.cr, con precios que oscilan entre ¢27.000 y ¢65.000.

Skatedra es un festival que mezcla leyendas del ska con nuevas voces del género, las cuales se abren camino en la industria musical. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

LEA MÁS: ¿Cuáles conciertos están confirmados para Costa Rica en el 2025?

Última oportunidad para el Festival Gastronómico Afrocaribeño

Este viernes, sábado y domingo finaliza la 27ª edición del Festival Flores de la Diáspora Africana, que comenzó el 21 de agosto en el Centro Cultural de España, en San José, y concluirá en Barrio Escalante.

La actividad, organizada por la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo en conjunto con Distrito G, reúne a siete restaurantes de la zona, los cuales elaboraron menús inspirados en cuatro grandes figuras de la literatura afrocostarricense: Eulalia Bernard, Queen Nzinga, Quince Duncan y Shirley Campbell.

Visite Barrio Escalante y disfrute de comida caribeña en los mejores restaurantes de la zona. En la foto se aprecia el famoso 'Rice and beans'. (Shutterstock)

Malpaís ofrecerá concierto gratuito en Heredia

El reconocido grupo costarricense Malpaís brindará un concierto gratuito en el centro comercial Paseo de las Flores, en Heredia. La cita es el sábado 30 de agosto, a las 7 p. m., en el fortín principal del mall.

De acuerdo con el centro comercial, el espectáculo promete ser una experiencia cultural de primer nivel, en un ambiente seguro y accesible para todo público.

Entre los temas más destacados de la agrupación figuran Contramarea, Canela y miel, Más al norte del recuerdo y Abril.

El grupo Malpaís se presentará en el Paseo de las Flores, en Heredia. (Cortesía Entretenimiento Universal)

Otras actividades del fin de semana

— Obra de teatro Pero ya no soy yo: Del 29 al 31 de agosto, a las 7 p. m., en el Teatro Universitario, en Montes de Oca. Las entradas tienen un costo de ₡6.000 general y ₡3.000 estudiantes. Disponibles en www.teatro.ucr.ac.cr

— Obra de teatro El Deseo: Esta puesta en escena se presentará del 29 al 31 de agosto, a las 8 p. m., en el Teatro Nacional. Las entradas valen ₡8.000 general y ₡5.500 estudiantes y adultos mayores. Los boletos se pueden adquirir en la boletería del recinto o en el sitio web boleteria.teatronacional.go.cr

— Comedia Adictas a vos: Del 29 al 31 de agosto, a las 8 p. m., en el Teatro Expresivo, Momentum Pinares. Entradas entre ₡12.500 y ₡14.900.

— Feria de emprendedores afrocaribeños: Del 29 al 31 de agosto en el Salón Mercado del Parque de Diversiones. De 9 a. m. a 5 p. m.

— Tributo a Tool: Viernes 29 de agosto, a las 9 p. m., en El Muro Art Pub and Comedy Club. Las entradas tienen un costo de ₡13.000 y ₡9.500 en www.tiquetebox.app

— Presentación del poemario Astrofobia, de Jorge Arturo Mora: Sábado 30 de agosto, a las 7 p. m., en El Lobo Mestizo (costado sur de la Plaza de la Democracia). Entrada gratuita.

— Taller de confección de un farol típico: Sábado 30 de agosto, de 2 p. m. a 4 p. m., en el Salón Congreso del Parque de Diversiones.

— Taller Baila con Ritmo y Corazón: Sábado 30 de agosto, a las 10 a. m., en el Auditorio Parque de la Libertad, Desamparados. Inscripción ₡3.000.

— Concierto de Voodoo, Passiflora y Magpie Jay: Sábado 30 de agosto, a las 7 p. m., en El Mercadito de La Cali. Entradas ₡10.000 y ₡12.000.

— Tributo a The Police y Sting: Sábado 30 de agosto, en Pepper Disco Club. Entrada ₡9.000.

— Yuri’s Night: Evento que celebra la hazaña de Yuri Gagarin el primer ser humano en el espacio. La actividad combina ciencia, arte, música y comunidad. Será este sábado 30 de agosto en Josefino Casa del Parque.

• Talleres: de 1 p. m. a 5 p. m. Entrada ₡2.500.

• Fiesta: desde las 8 p. m. Entradas entre ₡7.000 y ₡10.000.

Las entradas se pueden reservar al número de WhastApp 8956 6828.

— Feria mujer eco-emprendedora: Sábado 30 de agosto, de 8 a. m. a 5 p. m., en La Fortuna de San Carlos (parqueo del Banco Nacional, frente al parque).

— Jornada Ser criminólogo por un día, de Ulicori: Sábado 30 de agosto en el Edificio B de la Universidad Libre de Costa Rica, Barrio La California. Horarios 10 a. m. y 11 a. m. Actividad gratuita con registro en www.ulicori.ac.cr

— Dinámicas de Parques de Costa Rica: Domingo 31 de agosto, de 11 a. m. a 1 p. m., frente al Kiosko Pacuare, del Parque de Diversiones.

— Concierto de Little Jesus: Domingo 31 de agosto, a las 8 p. m., en El Mercadito de La Cali. Entradas en piblitickets.com

LEA MÁS: Puerto Viejo se viste de fiesta con el ‘Wolaba Parade’