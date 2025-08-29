Viva

Agenda cultural: Festivales, conciertos gratuitos y comida caribeña para gozar los días libres

El último fin de semana de agosto trae consigo una amplia gama de actividades, entre ellas eventos en honor al Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez

La última semana de agosto ofrece una variada agenda cultural que incluye talleres, tributos, conciertos, recitales y actividades para celebrar el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, además de propuestas ideales para disfrutar en familia o, ¿por qué no?, en solitario.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Agenda cultural
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.