Adrien Brody confesó su rutina extrema en los rodajes: sin comida adecuada ni vida personal

El ganador de dos Oscar compartió detalles de su exigente rutina profesional durante un festival en Arabia Saudita.

Adrien Brody aseguró que mientras trabaja en un set de filmación no mantiene una alimentación adecuada ni conserva una vida personal estable. El actor de 52 años habló sobre los efectos que su carrera ha tenido en su vida cotidiana durante el Red Sea Film Festival 2025, evento cinematográfico anual en Arabia Saudita.

Durante una entrevista en el espacio In Conversations, realizada el 6 de diciembre, Brody relató que en jornadas emocionales o pesadas prefiere mantenerse aislado. Añadió que, en ocasiones, limita su alimentación para evitar el cansancio asociado a la digestión. Señaló que esta rutina ha sido constante en su vida desde que ingresó a la industria.

El artista expresó que cuenta con métodos propios de autopreservación y protección emocional. Afirmó que estos mecanismos le permiten disponer del enfoque necesario para rendir en escena. Sin embargo, reconoció que ese proceso no es una ciencia exacta ni él una máquina. Enfatizó que hay días en que el desempeño no alcanza su nivel óptimo.

Además, Brody manifestó que en medio del caos de un rodaje debe aprender a liberarse de las distracciones y concentrarse únicamente en la tarea. Subrayó que considera esto como una responsabilidad profesional.

Brody es uno de los actores más destacados en la historia del cine. Ha ganado dos premios Oscar como Mejor Actor, uno por El pianista (2002) y otro por El brutalista (2024).

