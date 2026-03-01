Adiós a una leyenda: Reconocido salsero anunció su retiro definitivo de los escenarios

El salsero puertorriqueño Bobby Cruz anunció que no volverá a los escenarios y eligió hacerlo en su tierra natal, frente a un teatro lleno y acompañado por músicos sinfónicos.

La despedida ocurrió el viernes anterior en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan de Puerto Rico, donde Cruz, de 88 años, compartió escena con Richie Ray, su compañero inseparable en uno de los dúos más influyentes del género. El concierto contó con la participación de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la dirección de Rafael Irizarry.

El nombre del espectáculo rindió homenaje a Sonido bestial, una de las composiciones más emblemáticas de la agrupación. La pieza forma parte del álbum El bestial sonido de Ricardo Ray y Bobby Cruz, publicado en 1971. La velada incluyó otros clásicos como Agúzate, El diferente y Mi bandera.

Tras la presentación, Cruz publicó un mensaje en redes sociales. “No pude comenzar mi carrera en Puerto Rico, pero sí pude terminarla. Eso me llena de felicidad. Este mensaje es para ustedes. Gracias Puerto Rico”, escribió.

En el video que acompañó esa publicación, el cantante explicó que su salud se deterioró en los últimos años y reconoció que temió no completar esta despedida. También, con emotividad, recordó a su esposa fallecida y mencionó el temor de sus hijos ante la posibilidad de perderlo, pero agradeció la oportunidad de utilizar su voz una vez más para poner a bailar a su público.

La trayectoria del dúo marcó a varias generaciones y sus canciones forman parte del repertorio esencial de la salsa. Con esta decisión, Bobby Cruz cerró un capítulo fundamental en la historia del género latino.