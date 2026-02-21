Viva

Acusan a expastor que cantó en ‘American Idol’ de asesinar a esposa y de hacer pasar crimen como un robo

El hombre de 39 años fue quien alertó a las autoridades, reportando un supuesto robo en su hogar

Por Juan Pablo Sanabria
Caleb Flynn
Las autoridades hallaron sin vida a la mujer luego de que su esposo, el expastor y cantante cristiano Caleb Flynn, reportara un robo al 9-1-1. (Facebook)







Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

