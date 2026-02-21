Acusan a expastor que cantó en ‘American Idol’ de asesinar a esposa y de hacer pasar crimen como un robo

Las autoridades hallaron sin vida a la mujer luego de que su esposo, el expastor y cantante cristiano Caleb Flynn, reportara un robo al 9-1-1.

Caleb Flynn, expastor y cantante cristiano reconocido por su paso por el reality American Idol, fue acusado por las autoridades de Ohio de asesinar a su esposa y de haber hecho pasar el crimen como un robo.

Según reportan medios internacionales como People, la mujer de 37 años falleció la madrugada del pasado 16 de febrero, en su hogar. Flynn fue quien llamó al 9-1-1 para reportar un supuesto robo.

Pero la versión inicial cambió radicalmente este jueves, cuando el hombre, de 39 años de edad, fue detenido. Actualmente, se le imputa asesinato, dos cargos de asalto criminal y dos por manipulación de evidencia.

Caleb Flynn se encuentra encarcelado bajo fianza de $2 millones. Él, en su primera audiencia, se declaró inocente. La revista People obtuvo declaraciones de L. Patrick Mulligan, abogado de exreligioso, a través de un comunicado.

“Estamos decepcionados y preocupados por el corto plazo y lo que parece ser un juicio apresurado en este caso. Cuando el gobierno se queda sin pistas o no puede desarrollarlas y señala al cónyuge sobreviviente en casos como este, la posibilidad de una condena injusta aumenta”, dice el texto.

Caleb se dio a conocer en Estados Unidos en 2013, cuando participó en American Idol. Allí manifestó ser “un pastor musical”. No obstante, tiempo después dejó su rol como líder religioso. Era empresario en la firma familiar Richard D. Smith & Sons Inc., que provee a iglesias y centros comerciales.

Su esposa, Ashley Flynn, era entrenadora de voléibol en una secundaria y su fallecimiento enlutó a su comunidad. Fruto del matrimonio entre ambos nacieron dos hijas, quienes cursan la primaria.