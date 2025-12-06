¿Actuó con él y no lo recordó? La confusión de Gwyneth Paltrow con Tom Holland sorprendió a Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. reveló una confusión de Gwyneth Paltrow sobre Tom Holland durante una gala en Los Ángeles.

El actor Robert Downey Jr. expuso en público una situación particular que vivió con su colega Gwyneth Paltrow. Lo hizo durante su participación en la gala Women in Entertainment, organizada por The Hollywood Reporter, el pasado miércoles 3 de diciembre en Los Ángeles, California.

Durante su homenaje a la actriz, Downey Jr. afirmó que ella preguntó quién era Tom Holland, a pesar de haber trabajado con él en múltiples películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Paltrow compartió escenas con Holland en al menos tres producciones: Spider-Man: De regreso a casa (2017), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019). En todos esos filmes también actuó Downey Jr., quien interpretó al superhéroe Iron Man.

Según relató el actor de 60 años, la actriz le preguntó en un set de filmación: “¿Quién es ese?”, en referencia a Holland. Él le respondió que se trataba del actor que encarnó a Spider-Man, cuyo personaje se llama Peter, y que habían hecho juntos cuatro películas.

El intérprete describió a su amiga como “increíblemente inteligente, pero eternamente confundida” respecto a las dinámicas del universo Marvel.

Gwyneth Paltrow formó parte de siete películas del UCM. Apareció en Iron Man (2008), Iron Man 2 (2010), The Avengers (2012), Iron Man 3 (2013), Spider-Man: De regreso a casa (2017), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019). Todas contaron con la presencia de Robert Downey Jr.

La actriz ganó el premio Óscar como Mejor Actriz en 1999, por su papel en Shakespeare apasionado (1998). En una entrevista publicada en marzo pasado por la revista Interview, se mostró sorprendida al descubrir que trabajó en siete entregas de Marvel. Al escuchar la cifra, preguntó si era correcta.

Por su parte, Downey Jr. recibió el Óscar como Mejor Actor de Reparto en 2023, por su papel en la cinta Oppenheimer (2022). Además, se confirmó su participación en la próxima película Avengers: Doomsday, programada para estrenarse en diciembre de 2026. En esa cinta, interpretará al villano Doctor Doom.

Robert Downey Jr. gives a hilarious introduction to friend and Sherry Lansing Leadership Award recipient, Gwyneth Paltrow, at our #WOMENinENTERTAINMENT gala pic.twitter.com/nJBy8gXpDF — The Hollywood Reporter (@THR) December 3, 2025

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.