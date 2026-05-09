Actriz y locutora costarricense se sometió a una cirugía para retirar un fibroma uterino: así compartió su proceso

La actriz y locutora Ilse Faith compartió con sus seguidores el proceso de la cirugía en la que le extirparon un fibroma uterino.

La actriz y locutora costarricense Ilse Faith se sometió recientemente a una cirugía para extirpar un fibroma uterino que, desde hace tiempo, le provocaba un abultamiento visible en el vientre.

La propia Faith documentó todo el proceso y lo compartió con sus seguidores en redes sociales. Según explicó, llevaba mucho tiempo ocultando el fibroma, el cual no solo afectaba su apariencia física, sino que también le dificultaba usar su ropa con normalidad debido al tamaño del bulto.

La actriz relató que el día del procedimiento inició con una rutina ligera de ejercicio, seguida de su desayuno. Posteriormente, se trasladó a la casa de sus padres, donde planea llevar a cabo su recuperación. Más tarde, en camino a la clínica, compartió un momento especial con sus seguidores: “Vean qué belleza de atardecer nos regaló Diosito de camino a la clínica”.

Al llegar al centro médico, fue ingresada para la intervención pasadas las 7 p. m. “En la camilla me puse un poquito nerviosa, pero todo bien, gracias a Dios”, comentó antes del procedimiento.

La cirugía se realizó con éxito. Posteriormente, la artista compartió una imagen —debidamente censurada— en la que mostró el tamaño aproximado del fibroma, el cual superaba incluso el tamaño del puño de su médico.

En cuanto a su recuperación, Faith explicó que lo más difícil fue el efecto de la anestesia, ya que pasó gran parte del día siguiente dormida y con mareos. No obstante, aseguró que poco a poco ha ido mejorando su estado de salud.

“Gracias por sus mensajitos”, expresó, agradecida por el apoyo recibido.

Con este proceso ya superado, Ilse Faith inicia una etapa de recuperación enfocada en su bienestar, mientras mantiene informados a sus seguidores sobre su evolución.