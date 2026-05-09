Viva

Actriz y locutora costarricense se sometió a una cirugía para retirar un fibroma uterino: así compartió su proceso

La intérprete reveló lo más difícil del procedimiento y cómo ha sido su recuperación

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Por Fátima Jiménez y Jessica Rojas Ch.
Actriz Ilse Faith
La actriz y locutora Ilse Faith compartió con sus seguidores el proceso de la cirugía en la que le extirparon un fibroma uterino. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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