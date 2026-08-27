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Actriz Marcela Ugalde sigue internada en el hospital: esto es lo último que reportó desde el centro médico

La artista sufrió un accidente en junio que le provocó dos fracturas en el hueso calcáneo de uno de sus pies

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Por Jessica Rojas Ch.

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Marcela Ugalde
Marcela Ugalde cayó dentro de un caño en Moravia en junio y desde entonces ha permanecido internada varias veces en el hospital y se ha sometido a varias cirugías. (Archivo)







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Marcela Ugalde
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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