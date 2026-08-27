Actriz Marcela Ugalde sigue internada en el hospital: esto es lo último que reportó desde el centro médico

Marcela Ugalde cayó dentro de un caño en Moravia en junio y desde entonces ha permanecido internada varias veces en el hospital y se ha sometido a varias cirugías.

La actriz costarricense Marcela Ugalde continúa hospitalizada tras sufrir un accidente en el que se lesionó uno de sus pies y por el cual ha sido sometida a varias cirugías.

El accidente ocurrió en junio. Según había contado la intérprete, al bajarse de su carro cayó dentro de un caño en Moravia, lo que provocó dos fracturas en el hueso calcáneo.

Días después de la primera operación, desarrolló una infección en la zona afectada y tuvo que regresar al centro médico para someterse a un tratamiento intensivo de curaciones y antibióticos.

A inicios de agosto, volvió de nuevo al hospital para someterse a una cuarta intervención en su pie.

En días recientes, la actriz ha compartido con sus seguidores en redes sociales su estado de salud, informando siempre desde el hospital donde continúa ingresada.

Este jueves 27 de agosto mostró una fotografía suya con bata de hospital y acompañada por su colega María Antillón, quien la visitó y le llevó regalos.

Lo último que informó Ugalde es que sigue en el hospital recibiendo tratamientos con la mira puesta en su recuperación.