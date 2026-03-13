Actriz de ‘Volver al Futuro 2’ revela accidente grave en escena clásica con hoverboards

Una escena icónica de Volver al Futuro 2 ocultó un accidente grave. La doble Cheryl Wheeler cayó desde una grúa durante el rodaje de 1989.

Una escena icónica de la trilogía Volver al Futuro escondió durante décadas un accidente grave en el set. La actriz estadounidense Darlene Vogel reveló que su doble de acción sufrió fuertes heridas durante el rodaje de la famosa persecución con hoverboards en Volver al Futuro 2, película estrenada en 1989.

Vogel, de 63 años, formó parte del elenco del segundo filme de la saga. Ella interpretó a Leslie Spike O’Malley, integrante de la pandilla de Griff Tannen, personaje que encarnó Thomas F. Wilson y que representó al nieto del villano Biff Tannen.

La actriz contó lo ocurrido durante una entrevista en The Patrick LabyorSheaux Podcast. Allí explicó detalles de la filmación de la popular secuencia futurista con patinetas voladoras.

En la escena aparece la persecución entre Marty McFly, personaje interpretado por Michael J. Fox, y la banda de Griff. Para lograr el efecto de vuelo, el equipo utilizó un sistema de arneses conectado a cables y una grúa.

Según explicó Vogel, los actores llevaban cinturones ocultos bajo el vestuario que se conectaban a cables similares a los de un piano. Estos cables se fijaban a una estructura triangular sujeta a una grúa que los elevaba y los movía por el aire para simular el desplazamiento sobre hoverboards.

La actriz describió el proceso como una experiencia divertida. Indicó que el elenco esperaba con entusiasmo el momento de subir a las patinetas voladoras y realizar los movimientos en el aire.

Sin embargo, un error técnico provocó un accidente grave durante la filmación.

La doble de Vogel, Cheryl Wheeler, debía atravesar una ventana junto con otros dos especialistas. No obstante, la grúa se encontraba ligeramente fuera de posición.

En lugar de pasar por el vidrio hacia una zona con protección, la doble impactó contra un poste y cayó desde aproximadamente cuatro metros de altura sobre el cemento.

Vogel señaló que muchos fanáticos creen que ella fue quien sufrió el accidente. Incluso algunas personas pensaron durante años que había muerto durante la escena.

Tras la caída, Wheeler necesitó varias cirugías. A pesar de la gravedad del incidente, logró recuperarse y continuó trabajando como doble de acción en producciones posteriores.

Las dos mujeres se reencontraron años después cuando Vogel se integró al elenco de la serie televisiva Pacific Blue.

La actriz también relató que recientemente coincidió con Michael J. Fox en Nueva York, poco después de la pandemia. Fox salió de un restaurante junto con su esposa, Tracy.

Cuando Vogel se acercó y mencionó el personaje que interpretó en la película, el actor pensó que ella había sido la persona que se lesionó durante la escena. La actriz aclaró que el accidente lo sufrió su doble.

De acuerdo con información divulgada por la revista People, Cheryl Wheeler firmó un acuerdo indemnizatorio con los productores de la película debido al accidente ocurrido durante el rodaje.

La especialista en escenas de riesgo murió en 2020 a los 59 años.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.