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Actriz de ‘Volver al Futuro 2’ revela accidente grave en escena clásica con hoverboards

Darlene Vogel contó que su doble de acción resultó gravemente herida al caer desde cuatro metros durante la filmación de la famosa persecución con hoverboards.

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una escena icónica de Volver al Futuro 2 ocultó un accidente grave. La doble Cheryl Wheeler cayó desde una grúa durante el rodaje de 1989.







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O Globo

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