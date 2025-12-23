Actriz de ‘The Office’ sufrió dura decepción tras quedar fuera de ‘Volver al futuro’ por la llegada de Michael J. Fox

Melora Hardin explicó por qué perdió su papel en 'Volver al futuro' tras la llegada de Michael J. Fox al elenco principal.

La actriz Melora Hardin, recordada por su papel de Jan Levinson en la serie The Office, relató la profunda frustración que enfrentó cuando perdió su lugar en la película Volver al futuro (1985). La decisión ocurrió por un cambio de última hora en el elenco principal y la dejó fuera del proyecto cuando apenas tenía 17 años.

En una entrevista publicada por Entertainment Weekly el lunes 22 de diciembre, la actriz estadounidense, hoy de 58 años, explicó que la noticia resultó especialmente difícil para ella, porque el trabajo ya estaba prácticamente asegurado. Hardin indicó que la situación la afectó de manera intensa y que la experiencia quedó marcada como una de las más duras de su etapa juvenil en la industria.

La actriz había sido seleccionada para interpretar a Jennifer Parker, el interés amoroso de Marty McFly. En ese momento, ya contaba con experiencia en algunas producciones, pero participar en una cinta dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg representaba un salto decisivo en su carrera.

La situación se complicó cuando la producción decidió reemplazar a Eric Stoltz, actor inicialmente elegido para encarnar a Marty McFly, por Michael J. Fox. Hardin ya había grabado varias semanas junto a Stoltz cuando recibió la noticia del cambio. Lo que no anticipó fue que esa decisión también provocaría su salida del elenco.

El motivo fue estrictamente físico. Hardin medía 1,65 m, mientras que Fox medía 1,63 m. Esa diferencia de 2,5 cm resultó determinante para los responsables del filme. La producción consideró que la diferencia de estatura podía afectar la credibilidad de la pareja en pantalla.

En su libro de memorias Future Boy, publicado en octubre, Michael J. Fox abordó el tema y expresó pesar por la situación. El actor explicó que su estatura influyó de forma indirecta en la salida de Hardin y lamentó que ese prejuicio terminara afectando a una colega del elenco. Finalmente, el papel de Jennifer Parker quedó en manos de Claudia Wells.

Fox también señaló que, aunque el director Robert Zemeckis valoró la posibilidad de mantener a Hardin, una consulta interna con mujeres del equipo influyó en la decisión final. Según ese criterio, una estudiante de secundaria alta, rara vez se mostraba en pareja con un joven más bajo, lo que llevó a descartar a la actriz.

Hardin recordó en entrevistas previas que dos ejecutivas del estudio consideraron que la diferencia de estatura podía debilitar al personaje masculino principal. La actriz señaló que, de haber permanecido en Volver al futuro, su carrera habría seguido un rumbo distinto y probablemente no habría participado en The Office.

Además de su papel más reconocido en la serie de comedia, Melora Hardin integró el elenco de películas como La torre del terror (1997), Vestida para casarse (2008) y 17 otra vez (2009).

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.