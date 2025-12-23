Viva

Actriz de ‘The Office’ sufrió dura decepción tras quedar fuera de ‘Volver al futuro’ por la llegada de Michael J. Fox

Melora Hardin contó por qué quedó fuera de la famosa película y cómo un cambio inesperado en el elenco marcó su carrera

Por O Globo / Brasil / GDA
Melora Hardin explicó por qué perdió su papel en Volver al futuro tras la llegada de Michael J. Fox al elenco principal.
Melora Hardin explicó por qué perdió su papel en 'Volver al futuro' tras la llegada de Michael J. Fox al elenco principal. (VINCE BUCCI/Getty Images via AFP)







