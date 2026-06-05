Actriz de ‘Space Jam’ y ‘Bad Boys’ enfrenta denuncia por presunta invasión de vivienda y supuesto intento de homicidio contra su expareja

Theresa Randle junto al director Spike Lee durante el Festival de Cannes de 1996. Tres décadas después, la actriz enfrenta acusaciones de agresión e invasión de vivienda presentadas por su expareja.

La actriz Theresa Randle, reconocida por sus participaciones en películas como Bad Boys, Space Jam y Malcolm X, enfrenta un proceso judicial luego de que su expareja solicitó una medida de protección en su contra por presuntos actos de acoso, agresión e ingreso ilegal a una vivienda.

Según una petición judicial obtenida por el sitio especializado TMZ, Dario Pallini acusó a la intérprete de 61 años de mantener una conducta de hostigamiento desde la ruptura de la relación en 2024.

El documento señala que el pasado 1 de junio, Pallini llegó a su casa y encontró a Randle dentro de la propiedad. De acuerdo con su versión, la actriz estaba sentada en un clóset junto a su perro y consumía crack.

Pallini aseguró que durante ese encuentro la actriz realizó comentarios incoherentes. También indicó que ella creía que él estaba encarcelado. Además, afirmó que lo insultó y manifestó que no se sometía a ningún hombre.

La denuncia agrega que la situación escaló cuando Randle presuntamente comenzó a agredirlo. Según el relato, la actriz lo golpeó en la cabeza con una lata de vegetales en conserva. Tras el incidente, Pallini llamó a la policía.

El expediente también menciona otro episodio ocurrido aproximadamente 15 días antes. Pallini afirmó que Randle ingresó a su vivienda mientras él dormía. Según su declaración, la actriz aparentaba estar bajo los efectos de drogas y aseguró que había llegado para realizar labores de limpieza porque él le debía un favor.

Durante ese supuesto incidente, Pallini sostuvo que Randle intentó atacarlo con un trozo de madera. El hombre afirmó que recibió un golpe en la cabeza antes de que la policía interviniera nuevamente.

La petición judicial también recuerda que la actriz fue arrestada en marzo de 2025 y en octubre de 2024 por presuntos casos de agresión y por incumplir una orden de restricción.

Un juez aceptó la solicitud presentada por Pallini y otorgó una orden de restricción temporal. La audiencia para analizar el caso quedó programada para el 23 de junio.

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