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Actriz de ‘Space Jam’ y ‘Bad Boys’ enfrenta denuncia por presunta invasión de vivienda y supuesto intento de homicidio contra su expareja

La expareja de la intérprete presentó una denuncia judicial que incluye acusaciones de acoso, agresiones físicas y allanamiento

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Por O Globo / Brasil / GDA
El director de cine estadounidense Spike Lee (izquierda) posa junto a la actriz estadounidense Theresa Randle (derecha) en el Palais des Festivals, el 11 de mayo de 1996, antes de la presentación de su película "Girl 6", que competía en la 49.ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes. (Foto: Patrick Hertzog / AFP).
Theresa Randle junto al director Spike Lee durante el Festival de Cannes de 1996. Tres décadas después, la actriz enfrenta acusaciones de agresión e invasión de vivienda presentadas por su expareja. (PATRICK HERTZOG/AFP)







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