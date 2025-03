Actriz de ‘Los Vengadores’ revive su romance con Brad Pitt: ‘Era como salir con el príncipe William’

El romance entre Gwyneth Paltrow y Brad Pitt fue uno de los más comentados de los años 90. Ambos actores, en el auge de sus carreras, vivieron un intenso noviazgo que culminó en un compromiso que nunca llegó al altar. Treinta años después, la actriz recordó aquellos tiempos.

Los ganadores del Óscar se conocieron en 1994, cuando ella hizo un casting para interpretar a Susannah Fincannon en Leyendas de pasión. Al año siguiente, coincidieron en el rodaje de Pecados capitales, donde su relación tomó mayor relevancia. En diciembre de 1996 anunciaron su compromiso, pero seis meses después decidieron separarse.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, la actriz y fundadora de Goop reflexionó sobre su relación con Pitt. Lo describió como “un personaje muy intrigante” y aseguró que su noviazgo fue comparable a “haber salido con el príncipe William”. Paltrow mencionó que, aunque ha pasado el tiempo, su relación con él sigue siendo un tema recurrente cuando se habla de su vida amorosa.

Durante un rodaje en Inglaterra, Gwyneth Paltrow sufrió presiones por celebrar su cumpleaños junto a Brad Pitt. (La Nacion/Argentina/GDA/La Nacion/Argentina/GDA)

Durante la conversación, la empresaria de 52 años compartió una anécdota sobre un cumpleaños que celebró mientras filmaba en la campiña inglesa. En ese entonces, trabajaba hasta 20 horas al día, seis días a la semana. Solo obtuvo permiso para disfrutar 12 horas libres en su día especial. Brad Pitt asistió a la celebración, pero la actriz recordó que la situación no fue del todo placentera debido a la actitud de un productor.

“Mi novio en aquel entonces, Brad Pitt, estaba allí para celebrar conmigo mi cumpleaños, y el productor me hizo sentir como si yo abusara de mis privilegios. Fue una sensación horrorosa. Me lo imaginé inventándose cosas como ‘lo difícil que era trabajar conmigo’ y, por supuesto, yo no decía nada, porque quedaba claro que el tipo que tenía el poder iba a pensar: ‘No me gusta esto que estoy viendo’”, relató.

Con el tiempo, Paltrow y Pitt siguieron adelante con sus vidas y formaron sus propias familias. La actriz se casó con Chris Martin, líder de Coldplay, con quien tuvo dos hijos. Tras su divorcio, contrajo matrimonio con el guionista y productor Brad Falchuk en 2018. Por su parte, Pitt se casó con Jennifer Aniston en 2000, aunque se separaron en 2005. Posteriormente, tuvo una relación con Angelina Jolie, con quien formó una familia, se casó y luego se divorció en 2016. Actualmente, el actor mantiene una relación con la diseñadora de joyas Inés de Ramón.

Esta no fue la primera vez que Paltrow habló sobre su romance con Pitt. En mayo de 2023, durante una entrevista en el pódcast Call Her Daddy, la actriz recordó cómo la conexión entre ambos fue inmediata. Describió su relación como “un gran amor a primera vista”. Sin embargo, confesó que cancelar su compromiso fue una decisión difícil.

“Estaba totalmente desconsolada cuando rompimos. En ese momento fue lo correcto, pero fue muy difícil para mí llegar a ese punto”, admitió.

Gwyneth Paltrow describió su relación con Pitt como un 'gran amor a primera vista'. Aunque su compromiso no prosperó, ambos mantienen respeto y admiración mutuos. (AFP/ Instagram/AFP/ Instagram)

Paltrow explicó que la diferencia de edad entre ambos influyó en la decisión. Pitt tenía nueve años más y estaba listo para dar el siguiente paso, mientras que ella aún no se sentía preparada para el matrimonio.

“Pasaron varias cosas. Él sabía lo que quería, estaba listo para hacerlo, y yo estaba un poco desorganizada con mis cosas. Así que fue realmente uno de esos momentos difíciles, donde sentí: ‘Dios mío, no solo no estoy lista, sino que otra vez no estoy a la altura’. Era una sensación recurrente que tenía en aquella época”, detalló.

A pesar de que su historia de amor no tuvo un final feliz, Paltrow y Pitt mantienen un buen recuerdo mutuo. En varias ocasiones han hablado con respeto y admiración el uno del otro, demostrando que el cariño entre ellos sigue vigente a lo largo de los años.

